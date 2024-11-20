Причина бесплодия: можно ли вылечить непроходимость маточных труб

Непроходимость маточных труб — одна из частых причин женского бесплодия. Это состояние, при котором маточные трубы частично или полностью заблокированы, что не дает яйцеклетке пройти в матку. Можно ли справиться с этим недугом? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Анна Любан.

Как пояснила специалист, маточные трубы — это два небольших трубчатых органа, соединяющих яичники с маткой. Именно в них происходит встреча сперматозоида и яйцеклетки, и зародыш движется по трубе к матке для имплантации. Если трубы заблокированы, движение яйцеклетки невозможно, и зачатие не наступает.

Причины непроходимости

Инфекции. Воспалительные процессы, такие как инфекционные заболевания, передающиеся половым путем (например, хламидиоз или гонорея), могут повредить нежные ткани труб.

Спайки. В результате воспалений или операций на органах малого таза могут образовываться спайки, которые затрудняют или полностью блокируют проходимость.

Эндометриоз. Заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за пределами матки, может также затруднять проходимость труб.

Операции и травмы. Вмешательства, такие как операции на кишечнике или других органах малого таза, иногда приводят к спайкам и блокировке труб.

Как диагностируется непроходимость

Чтобы определить, являются ли маточные трубы проходимыми, врачи проводят несколько исследований.

Гистеросальпингография (ГСГ). Это рентгенологическое исследование, при котором в матку вводится специальное вещество. Оно должно заполнить трубы и проникнуть в брюшную полость. Если контрастное вещество не проходит, значит, есть блокировка.

УЗГСС (ультразвуковая гистеросальпингоскопия). Метод схож с ГСГ, но проводится с использованием ультразвука (УЗИ). Его обычно назначают как менее болезненное и более безопасное обследование, позволяющее планировать беременность в этом же цикле.

Лапароскопия. Это операция, при которой в брюшную полость вводят тонкую трубку с камерой. Она позволяет врачу увидеть состояние труб и, если возможно, сразу удалить спайки или сопутствующую патологию.

Можно ли восстановить проходимость труб

Восстановление проходимости маточных труб зависит от степени и типа блокировки. Также не последнюю роль играет возраст женщины, ее овариальный резерв и показатели партнера. На основании этих данных и анамнеза пары, врач репродуктолог принимает решение о целесообразности проведения процедуры восстановления проходимости маточных труб.

В некоторых случаях блокировка может быть временной или частичной, и с ней можно справиться с помощью лечения.

Варианты решения проблемы

Антибиотикотерапия. Если непроходимость вызвана инфекцией, врач назначает антибиотики для борьбы с бактериями. После устранения инфекции проходимость иногда восстанавливается.

Лапароскопия. При помощи лапароскопии можно не только диагностировать, но и устранить небольшие спайки. Врач может «рассечь» спайки и восстановить проходимость труб. Однако это подходит только для некоторых случаев и не всегда гарантирует полный успех.

Гидротубация. Это процедура, при которой маточные трубы пытаются «продуть» физраствором. В настоящее время данный метод не используется, как неэффективный и крайне болезненный, еще больше травмирующий нежные ворсинки маточной трубы.