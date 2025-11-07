«Предыдущие покажутся детским садом»: в Китае стартовали съемки третьего сезона шоу «Сокровища императора»

В Китае начались съемки третьего сезона реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора». Новый город, новые участники, новый правила. Корреспондент сайта «Страсти» отправился в Поднебесную вместе с создателями проекта и узнал первые подробности его возвращения на экраны.

В третьем сезоне бессменные ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян, а также восемь пар звезд отправились в Чунцин - самый большой город мира. По словам Михаила, в этот раз участникам намного сложнее не только из-за масштаба локации, но и из-за ужесточения правил. В отличие от предшественников, им запрещено использовать в разговоре с местными жителями английский язык, а также записывать заранее иероглифы, которые могут пригодиться для ориентирования в городе.

«Все сезоны отличаются, потому что разные участники, города. Неизменны только две вещи - наш любимый телеканал ТНТ и я с Олечкой Бузовой. Сезон будет очень жаркий, интересный, мне очень нравятся участники, которые приходят в наше шоу, безумно нравится этот город. Чунцин в 30 раз больше чем Москва. <…> Точно могу сказать, что предыдущие сезоны покажутся детским садом по сравнению с этим. Участникам очень сложно», - поделился Михаил Галустян.

В первый состав участников вошли: рэперша Инстасамка с мужем Moneyken, бизнесмен Игорь Рыбаков с дочерью Полиной, звезды соцсетей Екатерина Шкуро и Дарья Пинчук, певица Виктория Дайнеко с мужем Беркели Овезовым, гимнастки Дина и Арина Аверины, артисты Миша Марвин и Артем Качер, актер Илья Глинников с подругой Дарьей Яниной, актриса Анна Цуканова-Котт и предпринимательница Анна Чапман. Все они приехали в Китай, чтобы побороться за денежный приз. Михаил Галустян рассказал, что все пары раскроются для зрителей с новой стороны и большим удивлением для них станет исполнительница хита «За деньги да», которая в проекте не Инстасамка, а именно Дарья Зотеева. Это подтвердила и Ольга Бузова.

«Мы на самом деле, помимо развлекательного контента, затрагиваем тему отношений. Любое реалити-шоу - это про отношения между людьми. Я всегда ребятам говорю о том, что они здесь главные герои. Это шоу про и для ребят, чтобы они прошли через что-то, что-то поняли», - рассказала Ольга.

Производством проекта занимается Plan B Media. По словам Лики Бланк, продюсера шоу, в съемках задействована международная команда специалистов: художники и постановщики из Латинской Америки и Европы, операторы из Китая и США, а также более 20 переводчиков, обеспечивающих коммуникацию на площадке.

Сейчас в Китае уже завершили съемки двух эпизодов. Финал второго выпуска впервые снимался в вечернее время, когда в небе Чунцина зажглись 23 тысячи дронов - это самое масштабное подобное шоу в мире. Впереди участников ждет еще несколько съемочных недель в Китае, пока одна из пар не получит заветное сокровище императора.