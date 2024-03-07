Предприниматель Громова объяснила, почему Борисова покупает дочке вещи с AliExpress

Весной 2023 года Дана Борисова и ее дочь пришли на премьеру фильма «Переводчик». Тогда журналисты поинтересовались, какому бренду они отдали предпочтение для выхода в свет. Борисова ответила: «AliExpress. У дочки, не у меня». Мы решили выяснить, почему звёздные мамы всё чаще выбирают наряды для своих детей в магазинах с демократичной ценой. Об этом сайту «Страсти» рассказала предприниматель Надежда Громова.

Основательница компании по пошиву одежды и мама троих детей Надежда Громова считает, что детей знаменитостей, которые бы появлялись на публике исключительно в люксовой одежде, становится все меньше. И это обусловлено несколькими факторами.

«Становится всё сложнее на вид определить, где брендовая вещь, а где — недорогая. Массовые производители научились умело копировать модели с fashion-показов. Поэтому потребителю легко принять решение о быстрой покупке недорогой вещи. Тем более, когда речь заходит о подростках. Однако спустя две-три носки понимают, что совершили ошибку. В противовес такому фастфуду возник тренд на slow fashion. Более зрелые покупатели отказываются от импульсивных покупок в пользу качества и долговечности», — высказалась эксперт.

По словам эксперта, подхода slow fashion придерживаются многие российские и зарубежные звёзды. Например, телеведущая Ирена Понарошку выбирает для сына нишевый бренд качественной детской одежды. Также принцесса Уэльская Кейт Миддлтон одевает своих детей в практичную одежду английских брендов и использует винтажные вещи королевской семьи.