«Право на обжалование есть»: адвокат прокомментировал решение суда закрыть процесс по делу Авраама Руссо
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Московский гарнизонный суд принял решение закрыть от прессы рассмотрение дела в отношении Тархана Эльдукаева. Его обвиняют в покушения на певца Авраама Руссо. Сторона защиты настаивает, что подобные меры излишни, так как сторонам пока не поступали фактические угрозы. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли позиция инстанции уместна в этой истории и могут ли представители обвиняемого обжаловать вынесенное постановление.
Адвокат Алекандр Кудряшов прокомментировал решение столичного суда. По его словам, в определении о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства. Но так как мы не видим судебный акт, то мы не можем в конкретном случе обсуждать их, заявил специалист в области права.
Законодателем предусмотрен механизм и есть четкие основания, по которым судебный процесс могут сделать не гласным, а закрытым. К одному из таких оснований, как отметил Кудряшов, относится обеспечение безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или близких лиц.
Таким образом, любая сторона процесса имела право на подачу соответствующего ходатайства о закрытии процесса и суд, при условии достаточного обоснования заявленного ходатайства, обоснованно его удовлетворил. Право на обжалование безусловно есть, но любой исход зависит от достаточности и полноты обоснования!
Александр Кудряшов
адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
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