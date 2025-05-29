«Право на обжалование есть»: адвокат прокомментировал решение суда закрыть процесс по делу Авраама Руссо

Московский гарнизонный суд принял решение закрыть от прессы рассмотрение дела в отношении Тархана Эльдукаева. Его обвиняют в покушения на певца Авраама Руссо. Сторона защиты настаивает, что подобные меры излишни, так как сторонам пока не поступали фактические угрозы. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли позиция инстанции уместна в этой истории и могут ли представители обвиняемого обжаловать вынесенное постановление.

Адвокат Алекандр Кудряшов прокомментировал решение столичного суда. По его словам, в определении о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства. Но так как мы не видим судебный акт, то мы не можем в конкретном случе обсуждать их, заявил специалист в области права.

Законодателем предусмотрен механизм и есть четкие основания, по которым судебный процесс могут сделать не гласным, а закрытым. К одному из таких оснований, как отметил Кудряшов, относится обеспечение безопасности участников судебного разбирательства, их родственников или близких лиц.