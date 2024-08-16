Правда ли, что у косметолога можно получить ВИЧ?
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В России косметологов посещает каждая вторая женщина и каждый десятый мужчина — следует из прошлогоднего опроса ВЦИОМ. При этом вокруг бьюти-сферы все еще бытует множество мифов и предрассудков. Как понять, что выбранному специалисту можно доверять? Можно ли заразиться ВИЧ в кабинете косметолога? Каких специалистов врач никогда не возьмет на прием? Разбирались с дерматологом-косметологом Евгенией Кицовой в материале сайта «Страсти».
ТОП мифов вокруг косметических процедур
Миф: к косметологу пора начинать ходить только при видимых изменениях кожи после 35 лет.
На самом деле: лучше заниматься здоровьем и профилактикой возрастных изменений кожи до появления явных признаков. Например, гипертонус мышц зоны межбровья и лба никак не зависит от возраста, и заломы могут появиться даже в 20 лет.
Миф: после процедур лицо становится «неживым» и «отечным».
На самом деле: далеко не все нуждаются в филлерах. Существует несколько типов старения кожи: усталый, мелкоморщинистый, мускульный, отечно-деформационный и комбинированный. И, например, отечно-деформационному филлеры не подходят. Кроме того, с осторожностью к филлерам стоит подходить, если человек склонен к отекам, потому что эти препараты задерживают воду. Поэтому на приеме у косметолога обязательно обсудите это с доктором, чтобы он мог подобрать курс процедур с учетом ваших особенностей.
Миф: если перестать ходить к косметологу, лицо станет хуже, чем было.
На самом деле: не существует «синдрома отмены» от препаратов. Если вы прекратите делать инъекции, кожа постепенно вернется к исходному состоянию.
Миф: после инъекций нельзя делать пластические операции.
На самом деле: при планировании операции лучше перестать делать косметологические процедуры за 6-8 месяцев до хирургического вмешательства. За это время большинство препаратов биодеградирует — то есть разложится на более простые химические соединения, которые выводятся из организма самостоятельно через лимфу и кровоток. Это необходимо, чтобы хирург мог оценить реальное состояние тканей и оценить объем работы, ведь филлеры и ботокс искажают истинную картину, потому что наполняют кожу изнутри.
Правда ли, что у косметолога можно получить ВИЧ?
Нет, инфицироваться вирусом иммунодефицита на приеме у косметолога невозможно, потому что все материалы и препараты — одноразовые и распечатываются на глазах у пациента. Важно предупредить врача, если у вас есть ВИЧ, чтобы он мог принять дополнительные меры предосторожности для себя, но по закону люди с ВИЧ не обязаны этого делать, поэтому Евгения объясняет, что она со всеми пациентами работает так, будто они потенциально могут передать вирус:
«Мы здесь полагаемся исключительно на честность каждого человека. Я всегда опрашиваю людей перед процедурами: у нас есть специальный опросник по заболеваниям. Но далеко не все люди готовы признаться в своем статусе, это касается не только ВИЧ, но и других социально значимых заболеваний: гепатитов, туберкулеза. Во время биоревитализации и других процедур я могу случайно уколоть руку иглой, которую я ввожу пациенту. На такой случай существует специальный протокол: максимально выдавить кровь из уколотого места, обработать палец специальный раствором, спиртовой салфеткой и еще одной салфеткой со спецраствором. Через полтора месяца сдать анализ на ВИЧ-инфекцию, затем повторить через три месяца и через полгода», - объясняет специалист.
При этом важно помнить, что ВИЧ вышел из категории смертельных заболеваний, сейчас болезнь хорошо изучена и поддается не излечению, но полному купированию симптомов. Людям с ВИЧ положена ежедневная антриретровирусная терапия. Схемы приема разные — самые современные включают всего одну таблетку в день, но, как правило, это несколько капсул. При постоянном приёме лекарств риск передачи вируса снижается до нулевого благодаря тому, что число его копий в крови падает так сильно, что их не могут определить даже самые новые тест-системы. Это значит, что с ВИЧ можно жить долгую и счастливую жизнь. Евгения отмечает, что из-за того, что люди с ВИЧ должны постоянно отслеживать состояние здоровья и сдавать различные анализы, зачастую они чувствуют себя лучше, чем люди без заболевания.
Как понять что косметолог грамотный
Существует несколько параметров, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, кабинет для приёма должен быть лицензирован, врач должен принимать вас в чистом помещении в медицинской или сменной одежде. Посетитель вправе попросить предоставить документы о высшем медицинском образовании, прохождении ординатуры по косметологии и сертификаты, которые позволят вам удостовериться в квалификации врача.
Можно задавать любые вопросы, связанные с лицом и процедурой, и врач обязательно должен ответить на них. Если он не в состоянии этого сделать, к такому специалисту лучше не обращаться.
Что может послужить поводом для отказа от проведения процедуры?
В некоторых случаях сам косметолог может отказать пациенту. Например, если клиент отказывается сдать анализы, необходимые для процедуры, имеет психиатрические или инфекционные заболевания в стадии обострения. Кроме того, к инъекциям не допускаются беременные женщины и дети до 18 лет.
Отказ от проведения процедуры возможен, если неизвестно, какие именно препараты были введены в лицо, и при визуальном осмотре выясняется, что там находятся вещества, которые не рассасываются и могут дать острую воспалительную реакцию.
Евгения признает, что иногда специалисты отказывают не только по состоянию здоровья пациента:
«Иногда отказываем женщинам, которые лучше косметолога знают, что, куда и в каком количестве надо уколоть. Или признаются, что обошли уже десяток врачей, и все делают процедуры из рук вон плохо. Начинаешь задавать уточняющие вопросы, выясняется: процедура была проведена корректно, просто у пациента завышенные ожидания от процедуры. В такой ситуации стараемся найти корректную причину, чтобы отказать», - уточняет эксперт.