Правда ли, что у косметолога можно получить ВИЧ?

В России косметологов посещает каждая вторая женщина и каждый десятый мужчина — следует из прошлогоднего опроса ВЦИОМ. При этом вокруг бьюти-сферы все еще бытует множество мифов и предрассудков. Как понять, что выбранному специалисту можно доверять? Можно ли заразиться ВИЧ в кабинете косметолога? Каких специалистов врач никогда не возьмет на прием? Разбирались с дерматологом-косметологом Евгенией Кицовой в материале сайта «Страсти».

ТОП мифов вокруг косметических процедур

Миф: к косметологу пора начинать ходить только при видимых изменениях кожи после 35 лет.

На самом деле: лучше заниматься здоровьем и профилактикой возрастных изменений кожи до появления явных признаков. Например, гипертонус мышц зоны межбровья и лба никак не зависит от возраста, и заломы могут появиться даже в 20 лет.

Миф: после процедур лицо становится «неживым» и «отечным».

На самом деле: далеко не все нуждаются в филлерах. Существует несколько типов старения кожи: усталый, мелкоморщинистый, мускульный, отечно-деформационный и комбинированный. И, например, отечно-деформационному филлеры не подходят. Кроме того, с осторожностью к филлерам стоит подходить, если человек склонен к отекам, потому что эти препараты задерживают воду. Поэтому на приеме у косметолога обязательно обсудите это с доктором, чтобы он мог подобрать курс процедур с учетом ваших особенностей.

Миф: если перестать ходить к косметологу, лицо станет хуже, чем было.

На самом деле: не существует «синдрома отмены» от препаратов. Если вы прекратите делать инъекции, кожа постепенно вернется к исходному состоянию.

Миф: после инъекций нельзя делать пластические операции.

На самом деле: при планировании операции лучше перестать делать косметологические процедуры за 6-8 месяцев до хирургического вмешательства. За это время большинство препаратов биодеградирует — то есть разложится на более простые химические соединения, которые выводятся из организма самостоятельно через лимфу и кровоток. Это необходимо, чтобы хирург мог оценить реальное состояние тканей и оценить объем работы, ведь филлеры и ботокс искажают истинную картину, потому что наполняют кожу изнутри.

Правда ли, что у косметолога можно получить ВИЧ?

Нет, инфицироваться вирусом иммунодефицита на приеме у косметолога невозможно, потому что все материалы и препараты — одноразовые и распечатываются на глазах у пациента. Важно предупредить врача, если у вас есть ВИЧ, чтобы он мог принять дополнительные меры предосторожности для себя, но по закону люди с ВИЧ не обязаны этого делать, поэтому Евгения объясняет, что она со всеми пациентами работает так, будто они потенциально могут передать вирус: