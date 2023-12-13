Правда ли, что процедура ЭКО может навредить здоровью: рассказывает врач

Проблема бесплодия остается актуальной в нашем обществе. Если женщина не может самостоятельно зачать ребенка, она прибегает к ЭКО — процедуре искусственного оплодотворения яйцеклетки «вне тела» с последующим развитием эмбриона в специальных условиях эмбриологический лаборатории. Виктория Дементьева, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, репродуктолог «ИНВИТРО» рассказала сайту «Страсти» о том, опасно ли ЭКО для здоровья женщины и ее малыша.

Яйцеклетку во время ЭКО оплодотворяют в лабораторных условиях. Эмбриона выращивают в лаборатории и «подсаживают» в матку.

Врач утверждает: процедура не нанесет вреда организму, но перед ее проведением нужно убедиться в отсутствии противопоказаний у женщины.