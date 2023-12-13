Правда ли, что процедура ЭКО может навредить здоровью: рассказывает врач
Репродуктолог объяснила, может ли процедура ЭКО навредить женскому здоровью.
© Freepik
Проблема бесплодия остается актуальной в нашем обществе. Если женщина не может самостоятельно зачать ребенка, она прибегает к ЭКО — процедуре искусственного оплодотворения яйцеклетки «вне тела» с последующим развитием эмбриона в специальных условиях эмбриологический лаборатории. Виктория Дементьева, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, репродуктолог «ИНВИТРО» рассказала сайту «Страсти» о том, опасно ли ЭКО для здоровья женщины и ее малыша.
Яйцеклетку во время ЭКО оплодотворяют в лабораторных условиях. Эмбриона выращивают в лаборатории и «подсаживают» в матку.
Врач утверждает: процедура не нанесет вреда организму, но перед ее проведением нужно убедиться в отсутствии противопоказаний у женщины.
«Сама по себе процедура ЭКО неопасна, но риски для здоровья каждой пациентки должны быть оценены индивидуально с учетом предварительного обследования, а также оценки анамнеза, сопутствующих бесплодию заболеваний. При наличии противопоказаний к проведению программы ЭКО программа не проводится».
Виктория Дементьева
Врач-гинеколог
Существует миф, что ЭКО может навредить и здоровью малыша, но это совершенно не так. Как пояснила Виктория Дементьева, процедура не добавляет отдельных рисков для организма и развития детей, но зачастую пациенты, прибегающие к ЭКО, уже имеют хронические заболевания. Поэтому здоровье их детей может несколько отличаться от общей популяции.
Процедура ЭКО не всегда оправдана, объясняет специалист. Порой есть альтернативные варианты лечения бесплодия.
«ЭКО может быть не оправдано в тех ситуациях, когда применимы иные методы лечения бесплодия, такие как хирургия, например, при эндометриозе, спаечном процессе в малом тазу, внутриматочной патологии. При различных вариантах эндокринного бесплодия в особенности у молодых пациентов (до 35 лет) с нормальными показателями овариального резерва может применяться гормональная терапия».
Виктория Дементьева
Врач-гинеколог
Также гинеколог отметила, что во время процедуры ЭКО возможен набор массы тела, но обычно он не превышает 3-4 кг за счёт задержки жидкости и является потенциально обратимым.
«При отсутствии погрешностей в питании и физической активности значимого набора массы тела не произойдёт. Существуют также описанные случаи снижения массы тела в ходе проведения программы ЭКО».
Виктория Дементьева
Врач-гинеколог