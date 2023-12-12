Правда или миф: врач Билибина раскрыла, существует ли на самом деле аллергия на холод
Врач Билибина рассказала, что нужно делать при симптомах аллергии на холод.
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Многие знают, что существует аллергия на солнце, а вот в аллергию на холод верят с трудом. Есть мнение, что это не заболевание вовсе, а просто миф. Портал «Страсти» обратился к врачу-аллергологу-иммунологу клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Светлане Билибиной и узнал, что на самом деле представляет из себя этот недуг.
По словам эксперта, аллергия на холод - это относительно редкое заболевание и чаще возникает у молодых людей в возрасте 18-30 лет. Самое распространенное проявление - крапивница, когда на коже появляются зудящие высыпания - возвышающиеся над ее поверхностью волдыри, а также могут появляться отеки кожи, слизистых и подкожной клетчатки в местах, подвергшихся воздействию холода. Реже холодовая аллергия может проявляться ринитом, конъюнктивитом, контактным дерматитом и бронхоспазмом. Обширное воздействие холода может привести к развитию системных реакций: массивной крапивницы или ангиоотека, анафилаксии – тяжелой жизнеугрожающей аллергической реакции с вовлечением двух и более систем органов.
Точных доказательных объяснений причин появления холодовой аллергии (ХА) до сегодняшних дней пока нет, однако предполагают связь с активацией тучных клеток и высвобождением большого количества провоспалительных медиаторов (в частности – гистамина) под воздействием холода. В результате повышается сосудистая проницаемость, появляется отек кожи и слизистых, из-за чего происходит повреждение клеток и развивается воспаление.
Светлана Билибина
Врач-аллерголог-иммунолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
Крапивница характеризуется появлением жжения, зуда, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки. Все эти симптомы появляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодным воздухом, холодной водой, ветром. Достаточно часто проявления холодовой крапивницы (ХК) усиливаются при согревании тела, а затем исчезают в течение получаса – часа. Высыпания и отеки могут появляться и в другом месте (не там, где кожа подверглась холоду) – это, так называемая атипичная ХК, но, нужно отметить, такой феномен наблюдается реже. При приеме холодной жидкости возможно появление отеков слизистой глотки, а также губ и языка.
Аллергический контактный дерматит на холод отличается от ХК тем, что вместо волдырей на коже появляется шелушение и мелкая сыпь. Если при контакте с холодом возникают проявления ринита и/или конъюнктивита, явления затрудненного дыхания (бронхоспазма) и быстро исчезают при попадании в тепло, то симптомы также указывают на холодовую природу происхождения аллергической реакции
Выраженность проявлений ХА напрямую зависит от длительности холодового воздействия и площади контактирующей с холодом кожи и слизистых оболочек. Для диагностики, приобретенной ХК и ангиоотека применяют холодовой провокационный тест: в область внутренней поверхности предплечья прикладывают кубик льда и оставляют его на 5 минут, затем убирают лед и оценивают реакцию кожи через 10-15 минут. При появлении волдыря или отека в месте воздействия холода, ставят диагноз приобретенная ХК.
«Нужно отметить, что возможна замедленная реакция – появления волдыря или отека через более продолжительное время или не в месте воздействия холода. В таком случае пробу считают атипичной и ставят диагноз: атипичная приобретенная ХК», - рассказала эксперт.
Существуют наследственные формы холодовой аллергии, это достаточно редкие заболевания: криопирин – ассоциированные периодические синдромы (CAPS). Для диагностики этих форм проводится комплексное обследование, включающее генетическое исследование для подтверждения мутации в определенном гене, берется пункция спинномозговой жидкости, исследуется глазное дна и проводится рентгенологическое исследование.
Что касается лечения ХА, то оно складывается из профилактики развития симптомов ХА и непосредственно лечения заболевания.
Наиболее значимые меры профилактики ХА:
1. Проводить как можно меньше находится на холоде. Иногда даже показан переезд в более теплый климат.
2. Носить теплую одежду.
3. Наносить на открытые участки кожи специальные защитные крема от мороза.
4. Употреблять еду и напитки в теплом виде.
5. Стараться не делать инъекций с холодными растворами.
Не стоит отчаиваться, если у вас возникла ХА и думать, что это с вами навсегда. По статистике, аллергия на холод проходит самостоятельно у многих пациентов. В течение 5-6 лет у 50% пациентов наблюдаются ремиссии или значительное уменьшение симптомов заболевания, рецидивы после ремиссий наблюдаются редко. Лишь у некоторых больных проявления ХА могут сохраняться в течение многих лет, а при наследственных формах заболевания – пожизненно.
Светлана Билибина
Врач-аллерголог-иммунолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук