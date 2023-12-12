Правда или миф: врач Билибина раскрыла, существует ли на самом деле аллергия на холод

Крапивница характеризуется появлением жжения, зуда, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отеки кожи и подкожной клетчатки. Все эти симптомы появляются в основном на открытых участках тела через несколько минут после контакта с холодным воздухом, холодной водой, ветром. Достаточно часто проявления холодовой крапивницы (ХК) усиливаются при согревании тела, а затем исчезают в течение получаса – часа. Высыпания и отеки могут появляться и в другом месте (не там, где кожа подверглась холоду) – это, так называемая атипичная ХК, но, нужно отметить, такой феномен наблюдается реже. При приеме холодной жидкости возможно появление отеков слизистой глотки, а также губ и языка.

Аллергический контактный дерматит на холод отличается от ХК тем, что вместо волдырей на коже появляется шелушение и мелкая сыпь. Если при контакте с холодом возникают проявления ринита и/или конъюнктивита, явления затрудненного дыхания (бронхоспазма) и быстро исчезают при попадании в тепло, то симптомы также указывают на холодовую природу происхождения аллергической реакции

Выраженность проявлений ХА напрямую зависит от длительности холодового воздействия и площади контактирующей с холодом кожи и слизистых оболочек. Для диагностики, приобретенной ХК и ангиоотека применяют холодовой провокационный тест: в область внутренней поверхности предплечья прикладывают кубик льда и оставляют его на 5 минут, затем убирают лед и оценивают реакцию кожи через 10-15 минут. При появлении волдыря или отека в месте воздействия холода, ставят диагноз приобретенная ХК.

«Нужно отметить, что возможна замедленная реакция – появления волдыря или отека через более продолжительное время или не в месте воздействия холода. В таком случае пробу считают атипичной и ставят диагноз: атипичная приобретенная ХК», - рассказала эксперт.

Существуют наследственные формы холодовой аллергии, это достаточно редкие заболевания: криопирин – ассоциированные периодические синдромы (CAPS). Для диагностики этих форм проводится комплексное обследование, включающее генетическое исследование для подтверждения мутации в определенном гене, берется пункция спинномозговой жидкости, исследуется глазное дна и проводится рентгенологическое исследование.

Что касается лечения ХА, то оно складывается из профилактики развития симптомов ХА и непосредственно лечения заболевания.

Наиболее значимые меры профилактики ХА:

1. Проводить как можно меньше находится на холоде. Иногда даже показан переезд в более теплый климат.

2. Носить теплую одежду.

3. Наносить на открытые участки кожи специальные защитные крема от мороза.

4. Употреблять еду и напитки в теплом виде.

5. Стараться не делать инъекций с холодными растворами.