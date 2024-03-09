«Практически у всех стоят виниры»: ортодонт рассказала, почему голливудские звезды выбирают эти конструкции

«На первый взгляд, с Майли Сайрус поработал ортодонт, но внимательнее присмотревшись к ее левому клыку становится понятно, что ортодонтии здесь не было: наклон левого клыка каким был, таким и остался. Скорее всего, была коррекция десны и за счет ортопедических конструкций (виниров, коронок или полукоронок), а скорее всего все-таки, виниров, был выставлен наклон зубов и улыбка. Десну корректировали, скорее всего, лазером, потому что, если посмотреть, например, правый резец на ранних фотографиях, то он располагается ниже, а на второй фотографии чуть выше, чем до этого. Соответственно, коррекция была сделана достаточно быстро.

Откровенно говоря, я не рекомендую на такую скученность делать виниры. Здесь бы я начала все-таки с ортодонтии. Такую работу стоит проводить с предварительным моделированием: снимаются оттиски зубов, зуботехник на этой кривизне моделирует, где и как ортопеду нужно сточить побольше, чтобы выставить зубы в ровную улыбку.

В «Клинике доктора Матисовой. Стоматология» в Волгограде услуги ортодонта обошлась бы Майли Сайрус порядка 190 тысяч. И только после того, как зубы выставлены должным образом - пациент направляется на ортопедическое лечение к врачу-ортопеду, то есть на установку виниров и коронок. Отмечу, что коронки мы рекомендуем только в случае необходимости. Если говорить об объеме ортопедических конструкций, предполагаю, что у нее покрыты абсолютно все зубы, так как звездам в кадре часто нужно и посмеяться, и широко открывать рот, да и папарацци не дремлют, подыскивая изъяны повсюду. В этом случае покрываются 14 зубов верхних, 14 зубов нижних. На передние зубы делаются виниры, на жевательную группу обычно ставят коронки. В классическом варианте исполнения мы берем широкую зону улыбки, то есть от пятого зуба до пятого зуба, соответственно, получается 10 виниров», - сказала специалист.