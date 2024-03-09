«Практически у всех стоят виниры»: ортодонт рассказала, почему голливудские звезды выбирают эти конструкции
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Красивые зубы придают лоск и привлекают внимание, а выражение «голливудская улыбка» - практически синоним звездности и успеха. Но все ли так гладко во рту у звезд?
На вопрос, как менялись зубы знаменитостей и что с ними происходило, сайту «Страсти» рассказала ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Матисовой. Стоматология» Елена Матисова.
Специалист проанализировала, как создавались голливудские улыбки: это природная красота или скрупулезная работа профессионалов?
Селин Дион
«У звездного голоса «Титаника» изначально достаточно ровные, красивые зубы. Совершенно неплохая улыбка была и до того, как к ней приложили руку профессионалы. Единственное, я бы сделала зубы чуть побелее. Если посмотреть на улыбку «до» - видны легкие неровности, которых на втором фото уже нет. Думаю, здесь установлены виниры, потому что зубы выглядят слишком идеальными. Скорее всего, обошлось без ортодонтии, максимум проводилось какое-то терапевтическое лечение, традиционная подготовка к установке. Зубы Селин Дион на более поздних фото стали белее, плюс она сама загорела, что тоже усиливает эффект отбеливания. Смоделировано все очень качественно, ровно и в итоге получилась вот такая красивая улыбка», - сказала специалист.
Виниры - это тонкие керамические или композитные накладки, которые крепят на переднюю поверхность зуба. Виниры сглаживают несовершенства родных зубов: неравномерное расположение, стойкие пятна, сколы, недостаточная длина или форма.
Установка виниров проводится при участии стоматолога и требует подготовки зубов и отпечатков для создания индивидуально подходящих виниров. Сделать зубы идеальными именно этим способом выбирают и наши звезды, и зарубежные. Вопрос скорее в том, насколько гармонично и естественно выглядит улыбка.
Линдси Лохан
«У Линдси есть небольшое отклонение зубов внутрь полости рта. Профессионалы называют это «второй подкласс». Здесь явно присутствует патология прикуса, но, судя по подбородку, ее не сильно исправляли. Так как зубы были достаточно ровные, ретрузионный наклон (когда зубы уходят наклоном внутрь полости рта) выставили за счет виниров. Думаю, тоже обошлось без ортодонтии. За счет качественного протезирования выровняли наклон зубов, вместе с этим изменили цвет и форму. Улыбка стала более качественной, более наполненной. Теперь у нее есть возможность красить губы красным цветом, чтобы это выглядело идеально», - сказала Матисова.
Изменения, как правило, всегда начинаются с ортодонта, потому что он двигает зубы, отметила врач. Ортодонтическое лечение – это достаточно длительный, сложный период, который требует последовательности и педантичности (в лучшем смысле этого слова).
По завершении первого этапа можно двигаться дальше. Если нужна имплантация или костная пластика, то, соответственно, работает хирург.
После хирурга заканчивает работу в эстетическом и функциональном плане ортопед. При этом большую часть заданий исходит именно от ортопеда. То есть, когда мы смотрим пациента, я как ортодонт - вообще не главный доктор. Именно ортопед определяет, как поставить конструкцию и хирург соразмерно этому планирует расположение импланта (или того, что необходимо пациенту). А дальше уже оба они дают задание ортодонту, как нужно поставить зубы, чтобы исполнить основную задачу. Конечно, на работу ортодонта уходит больше всего времени, потому что движение зубов – процесс небыстрый.
Бывает так, что пациента не интересует правильный прикус и для него важнее время и результат, тогда я направляю его к ортопеду, потому что понимаю, что не всегда нужно вмешательство ортодонта. Если можно поправить без меня, лучше поправить без меня.
Елена Матисова
Ортодонт, главный врач «Клиники доктора Матисовой. Стоматология»
Майли Сайрус
«На первый взгляд, с Майли Сайрус поработал ортодонт, но внимательнее присмотревшись к ее левому клыку становится понятно, что ортодонтии здесь не было: наклон левого клыка каким был, таким и остался. Скорее всего, была коррекция десны и за счет ортопедических конструкций (виниров, коронок или полукоронок), а скорее всего все-таки, виниров, был выставлен наклон зубов и улыбка. Десну корректировали, скорее всего, лазером, потому что, если посмотреть, например, правый резец на ранних фотографиях, то он располагается ниже, а на второй фотографии чуть выше, чем до этого. Соответственно, коррекция была сделана достаточно быстро.
Откровенно говоря, я не рекомендую на такую скученность делать виниры. Здесь бы я начала все-таки с ортодонтии. Такую работу стоит проводить с предварительным моделированием: снимаются оттиски зубов, зуботехник на этой кривизне моделирует, где и как ортопеду нужно сточить побольше, чтобы выставить зубы в ровную улыбку.
В «Клинике доктора Матисовой. Стоматология» в Волгограде услуги ортодонта обошлась бы Майли Сайрус порядка 190 тысяч. И только после того, как зубы выставлены должным образом - пациент направляется на ортопедическое лечение к врачу-ортопеду, то есть на установку виниров и коронок. Отмечу, что коронки мы рекомендуем только в случае необходимости. Если говорить об объеме ортопедических конструкций, предполагаю, что у нее покрыты абсолютно все зубы, так как звездам в кадре часто нужно и посмеяться, и широко открывать рот, да и папарацци не дремлют, подыскивая изъяны повсюду. В этом случае покрываются 14 зубов верхних, 14 зубов нижних. На передние зубы делаются виниры, на жевательную группу обычно ставят коронки. В классическом варианте исполнения мы берем широкую зону улыбки, то есть от пятого зуба до пятого зуба, соответственно, получается 10 виниров», - сказала специалист.
Если посмотреть улыбки звезд, практически у всех стоят виниры. Почему именно виниры? Потому что они выглядят более идеально, чем даже наши собственные здоровые зубы.
Стоит отметить, что рано или поздно эти конструкции нужно менять, потому что даже при адекватном уходе, лет через 5, десна поднимается и становится видно корни. Это, разумеется, нужно переделывать. Конструкции могут расфиксироваться даже в силу возрастных изменений. Ничто не долговечно. Установка виниров не исключает посещение стоматологии в перспективе.
Елена Матисова
Ортодонт, главный врач «Клиники доктора Матисовой. Стоматология»
Чтобы стать звездой в своем окружении и блистать безупречной улыбкой - зубы звезд кинематографа и эстрады не всегда становятся наилучшим ориентиром. Тем более если принять во внимание, что меняются профессиональные возможности, появляются новые технологии и вообще стоматология развивается гигантскими шагами. Поэтому грамотную, качественную консультацию может оказать только специалист в данной области, а еще лучше, когда специалистов много и каждый из них точно знает не только обо всех новинках своей области, но и может учесть даже самый незначительный, на первый взгляд, нюанс, чтобы пациент получил оптимальное решение своего запроса.