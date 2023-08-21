Пожизненно заключенный колонии №6 в Мордовии признался в преступлении после чтения Библии

Заключенный мужской исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных № 6 сознался в еще одном убийстве после чтения Библии. Подробнее об этом случае порталу «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия Сергей Дяшкин.

«Один из заключенных на почве веры сознался еще в одном убийстве», - поделился собеседник.

После двух лет в колонии осужденный совершил попытку суицида. Однако сокамерники и сотрудники учреждения вовремя среагировали, и мужчину удалось спасти.

«Ну все, он уезжает на лечение, вернулся, начал читать Библию и потом через некоторое время я его вызываю: «Да, я вот тут чуть ли не на тот свет уехал, можно сказать я с Богом пообщался, и у меня есть один грешок». Было такое дело, что убили человека, дом сожгли. Он обозначает мне координаты дома, я соответственно связываюсь с коллегами, они проверяют, да, было дело, сгорел дом, были остатки трупов. Мы начинаем проверять, он говорит, кто с ним был. Находим свидетелей, свидетели подтверждают. Все, выпала явка, дело должно быть направлено в суд», - рассказал оперуполномоченный.

Дяшкин признался, что осужденные не сразу, но приходят к вере. Основная масса начала читать Библию, только оказавшись в заключении.

«Они живут надеждой, они заботятся о здоровье, наверное, больше, чем мы с вами. У них все по часам, по графику. И они живут надеждой! Очень многие надеются, 25 лет, (после первых 25 лет лишения свободы у них появляется право просить об условно-досрочном освобождении, прим. «Страсти), кто-то пишет во все инстанции, ищут нарушения в деле, они не унывают, никуда там умирать они не торопятся! Кстати, основная масса, только если есть редкое исключение, все они верить начали, все читают Библию, - сообщил он.

Подробнее о работе Дяшкина с осужденными пожизненно читайте в нашем материале.