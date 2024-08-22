Пожарская вышла в свет в пиджаке на голое тело: стилист оценила образ звезды

На днях Диана Пожарская вышла в свет в эффектном наряде — знаменитость надела черный пиджак с глубоким декольте без бюстгальтера. Стилист Лариса Голубева в разговоре с сайтом «Страсти» объяснила, насколько уместен образ жены Ивана Янковского, и как применять «модную наготу» в повседневной жизни.

32-летняя актриса дополнила образ черными классическими брюками. Из аксессуаров она отдала предпочтение крупным серьгам-кольцам. Пожарская сделала сдержанный, классический макияж — она накрасила ресницы и нанесла немного красной помады на губы.