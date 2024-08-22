Пожарская вышла в свет в пиджаке на голое тело: стилист оценила образ звезды
© Starface.ru
На днях Диана Пожарская вышла в свет в эффектном наряде — знаменитость надела черный пиджак с глубоким декольте без бюстгальтера. Стилист Лариса Голубева в разговоре с сайтом «Страсти» объяснила, насколько уместен образ жены Ивана Янковского, и как применять «модную наготу» в повседневной жизни.
32-летняя актриса дополнила образ черными классическими брюками. Из аксессуаров она отдала предпочтение крупным серьгам-кольцам. Пожарская сделала сдержанный, классический макияж — она накрасила ресницы и нанесла немного красной помады на губы.
Тренд «модная нагота» уже давно известен модному сообществу, но первое появление звезд в пиджаке на голое тело в 2018 году восприняли как провокацию.
Данный тренд, говорит стилист, уместен не только на публичных мероприятиях и светских вечеринках, но и в повседневной жизни. В 2020 году его даже поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она позировала для обложки модного журнала в черном пиджаке с глубоким вырезом, одетом на голое тело.
«Сегодня мода на телесность, или „бодикор" отражает ультрасовременное видение красоты женского тела — одновременно как произведения искусства и естественного природного творения. Сам термин был образован от английского слова body, и, как нетрудно догадаться, в его основе — культ тела. Это история о телесности как неотъемлемой части жизни. Новый тренд призывает обратить внимание на анатомию и принять свое тело со всеми его недостатками и достоинствами».
Лариса Голубева
Стилист