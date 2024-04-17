Позднее отцовство: как возраст мужчины при зачатии влияет на здоровье будущих детей

Стать донорами спермы могут только мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Это обусловлено тем, что именно в этом возрастном промежутке у мужчин происходит репродуктивный пик, и больше всего здоровых сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку. Что же касается женщин, то они более зависимы от возраста, потому что количество их яйцеклеток определено при рождении. Как говорит врач, в этом представительницы прекрасного пола уступают мужчинам.

У женщины количество яйцеклеток закладывается от 8 до 12 недели внутриутробного развития. При нормальном течении беременности их около 9 миллионов. При рождении число фолликулов становится меньше — примерно 2 миллиона, так как яйцеклетки проходят естественный отбор. Важно понимать, что у женщин количество яйцеклеток ограничено, и с возрастом их число уменьшается.

Однако несмотря на то, что женщины запрограммированы на определенное количество фолликулов, гораздо важнее для зачатия, легкой беременности и рождения здорового малыша качество этих клеток.