Позднее отцовство: как возраст мужчины при зачатии влияет на здоровье будущих детей
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Главный внештатный мужской репродуктолог Минздрава Олег Апохилин заявил, что возраст мужчины влияет на рождение здорового малыша: если отец старше 35 лет, то возрастает риск выкидыша у женщины и заболеваний у ребенка. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала, насколько верно это утверждение с точки зрения женского доктора и влияет ли возраст родителей на рождение здоровых детей.
Сейчас и женщины, и мужчины в основном планируют детей в более зрелом возрасте. Приоритетом для них стала карьера, саморазвитие и улучшение качества собственной жизни. Врачи, говорит Меланя Маилян, не должны запугивать будущих родителей, но обязаны предупредить и подготовить к последствиям позднего деторождения.
«Существует много исследований, которые подтверждают, что возраст и матери, и отца влияют на возможность рождения здорового малыша. Например, донорами спермы могут стать мужчины только до 35 лет. И это не просто так! С возрастом качество спермы ухудшается»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Стать донорами спермы могут только мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Это обусловлено тем, что именно в этом возрастном промежутке у мужчин происходит репродуктивный пик, и больше всего здоровых сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку. Что же касается женщин, то они более зависимы от возраста, потому что количество их яйцеклеток определено при рождении. Как говорит врач, в этом представительницы прекрасного пола уступают мужчинам.
У женщины количество яйцеклеток закладывается от 8 до 12 недели внутриутробного развития. При нормальном течении беременности их около 9 миллионов. При рождении число фолликулов становится меньше — примерно 2 миллиона, так как яйцеклетки проходят естественный отбор. Важно понимать, что у женщин количество яйцеклеток ограничено, и с возрастом их число уменьшается.
Однако несмотря на то, что женщины запрограммированы на определенное количество фолликулов, гораздо важнее для зачатия, легкой беременности и рождения здорового малыша качество этих клеток.
«Конечно, в 20 лет яйцеклетки гораздо лучше, чем у женщины более старшего возраста. На состояние фолликулов влияют многие факторы: инфекции, передающиеся половым путем, оперативные вмешательства, хронические и аутоиммунные заболевания, которые с возрастом только ухудшаются. С течением жизни все эти негативные факторы суммарно накапливаются, и чем старше женщина, тем их влияние на репродуктивную систему выше. И как последствие, чем ниже качество яйцеклеток, тем выше риск выкидышей»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Также у большинства женщин, по словам врача, после 35 лет появляется экстрагенитальная патология: различные заболевания матери, которые проявляются или начинают развиваться во время беременности.