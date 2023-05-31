Поза наездницы: четыре веские причины от сексолога позволить партнерше вас «оседлать»
Сексолог Тропина назвала позу наездницы самым эффективным способом достижения маточного оргазма.
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Считается, что в сексе одна из самых популярных и обожаемых поз пар – это наездница. В ней женщина находится сверху мужчины и полностью контролирует процесс. Большинство партнеров активно ее практикуют в своем половом акте. Но если по какой-то причине вы еще не пробовали данный эксперимент в интимной близости, то вот вам четыре веские причины от сексолога и автора Телеграм-канала «Женская Вселенная» Елены Тропиной, которые докажут, что наездница – это королева позиций.
1. Визуальное наслаждение. В этой позе мужчина может сполна налюбоваться кайфующей прямо перед его взором и на его достоинстве женщину. Он осматривает каждый участок ее движущегося тела, ее колышущуюся грудь, ее живую сексуальную динамику. И если, вдобавок, партнерша истинно получает удовольствие, для мужчины – это просто медаль на грудь, мгновенное повышение его самооценки и образ, который надолго остается в его сексуальных фантазиях
2. Женское доминирование. Практически каждый мужчина хочет, чтобы женщина брала на себя инициативу в сексе. Это факт. Он приходит в близость не столько за собственным удовольствием, сколько за тем, чтобы увидеть, как от его умений и качества полового члена приходит в экстаз женщина. А когда она сверху, то берет на себя ответственность за свое удовольствие, и, скорее всего, считает мужчина, оно состоится!
Более того, у женщины здесь полная свобода выбирать именно тот темп и ту амплитуду фрикций, которая ей комфортна. Если она четко понимает, чего хочет от секса, то «наездница» - очень выгодный путь для достижения своих целей, а мужчина просто счастлив от того, что ему не приходится отгадывать, ведь маршрутная карта проложена.
Елена Тропина
Психолог, сексолог и автор Телеграмм-канала «Женская Вселенная»
3. Стимуляция эрогенных зон. Позиция наездницы одна из немногих, позволяющих очень качественно стимулировать одну их самых чувствительных внутривагинальных зон – G. При правильном подходе эта стимуляция очень активна, и если женщина занимается тренировкой интимных мышц и развитием собственной эрогенности, то шанс получить вагинальный оргазм крайне велик.
4. Возможность получения маточного оргазма. Наездница в несколько раз приближает женщину к самым ярким и продолжительным маточным оргазмам. Этот вид оргазма – поистине «перерождение». Он самый длительный по времени и самый мощный по ощущениям. И именно в позиции наездницы происходит стимуляция маточных зон и самой шейки матки. Один нюанс - если половой член партнера до них достает.
В любом случае, совет один: заниматься сексом в королеве позиций – значит развивать ваш секс «в глубину», раскрывая все большие грани вашего совместного «танца любви».
Елена Тропина
Психолог, сексолог и автор Телеграмм-канала «Женская Вселенная»