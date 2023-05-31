Поза наездницы: четыре веские причины от сексолога позволить партнерше вас «оседлать»

Считается, что в сексе одна из самых популярных и обожаемых поз пар – это наездница. В ней женщина находится сверху мужчины и полностью контролирует процесс. Большинство партнеров активно ее практикуют в своем половом акте. Но если по какой-то причине вы еще не пробовали данный эксперимент в интимной близости, то вот вам четыре веские причины от сексолога и автора Телеграм-канала «Женская Вселенная» Елены Тропиной, которые докажут, что наездница – это королева позиций.

1. Визуальное наслаждение. В этой позе мужчина может сполна налюбоваться кайфующей прямо перед его взором и на его достоинстве женщину. Он осматривает каждый участок ее движущегося тела, ее колышущуюся грудь, ее живую сексуальную динамику. И если, вдобавок, партнерша истинно получает удовольствие, для мужчины – это просто медаль на грудь, мгновенное повышение его самооценки и образ, который надолго остается в его сексуальных фантазиях