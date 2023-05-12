Повторная маммопластика: почему женщины вновь решаются на коррекцию груди

«Это осложнения, например, такие как капсулярная контрактура, серома, анимация; повреждение импланта или неэстетичный результат маммопластики, например, выраженная асимметрия, контурирование импланта из-за неверно подобранного размера эндопротеза, естественный птоз тканей, из-за чего грудь обвисает», – говорит Гауэр.

По ее словам, повреждение импланта самостоятельно выявить невозможно, поэтому нужно сделать диагностику КТ, МРТ или УЗИ. Эксперт рекомендует пациенткам ежегодно проходить плановые обследования.

Современные импланты состоят из геля на основе медицинского силикона. Такой материал не является токсичным, а при повреждении эндопротеза остаётся на месте, не контактируя с внутренними тканями.

Доктор проверит результаты обследования и выберет необходимую технику проведения вмешательства и предложит оптимальные форму и объем имплантов. Конечно, запросы пациентки будут учитываться, но все еще зависит от исходных параметров.

Операция – реэндопротезирование (замена имплантов) проходит под общим наркозом.

«Доктор удаляет прежние импланты и устанавливает другие. Выбор техники во многом зависит от предыдущего способа эндопротезирования. Если ткани груди растянуты, то также выполняется подтяжка. После операции накладываются швы и надевается компрессионное бельё, которое пациентка будет носить в течение 1-1,5 месяцев», – отмечает Гауэр.

После операции наступает реабилитационный период. Он ничем не отличается от первого, когда была проведена первичная операция по эндопротезированию. Примерный результат можно оценить на сроке 6 месяцев, а окончательный – через год.

Пластический хирург подчеркивает, что возникают ситуации, когда пациентка чувствует психологический дискомфорт от инородного вещества в организме, поэтому она просит удалить импланты без замены.

«В этом случае хирург извлекает эндопротезы через разрез под молочной железой. После этого также требуется год, чтобы оценить результат. За это время ткани окончательно сократятся, а рубец станет тонким и светлым», – говорит Гауэр.

Она добавляет, что иногда кожа остается немного растянутой, или же пациентка сразу хочет создать эффект упругой груди. Тогда после удаления имплантов выполняется липофилинг груди.

Кроме этого, доктор может сделать липофилинг как отдельную операцию, когда пациентка изначально не хочет ставить эндопротезы, но есть запрос на увеличение груди на 1-1,5 размера.

«Жир для липофилинга берётся оттуда, где он не нужен – с живота, спины, бёдер. Затем полученный материал подвергается центрифугированию. Это позволяет отделить нужные клетки от примесей. После жир фильтруют. Такие процедуры помогают по итогу оставить только чистые жировые клетки с высокой способностью к приживаемости», – рассказала эксперт.

Главное преимущество этой операции в том, что при вводе жира используются небольшие проколы до 4 миллиметров, которые после заживления незаметны. Окончательный результат виден спустя 3 месяца после введения жира, и при необходимости проводится дополнительная коррекция. Соответственно, после того как жир приживётся, если пациентка будет худеть или поправляться, то грудь тоже будет меняться в зависимости от веса.

Гауэр отмечает, что в среднем результат липофилинга сохраняется около 10 лет. Затем операцию можно повторить. Прежде чем сделать операцию, пациентке нужно пройти обязательные обследования.