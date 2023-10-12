Повар, чиновник и тракторист: как изменилась жизнь победителей проекта «Последний герой» из народа

12 октября стало известно о том, что в самом разгаре съемки юбилейного сезона шоу «Последний герой»‎. О новых участниках пока ничего неизвестно. Портал «Страсти»‎ решил выяснить, как сегодня живут победители предыдущих сезонов реалити-шоу, которые смогли обыграть знаменитостей.

1 сезон - Сергей Одинцов (2002)

Первым победителем шоу стал таможенник из Курска Сергей Одинцов. Мужчина потратил выигрыш на покупку квартиры в родном городе и даже стал депутатом. Однако позже у него в жизни началась черная полоса - в 2007 году он врезался в автомобиль полицейских, которые пытались его остановить. В итоге мужчине дали год условного срока.

В 2021 году Одинцов должен был принять участие в новом сезоне шоу, но его снова постигла неудача - накануне победитель проекта подрался с соседом, на него завели уголовное дело. Впрочем, сейчас в жизни Одинцова все хорошо - он работает тренером по боксу и кикбоксингу в одном из спортзалов Курска.

2 сезон - Вероника Норкина (2002)

Увидев зашкаливающие рейтинги, телепродюсеры решили снять за год второй сезон шоу. Победителем на этот раз стала парикмахер Вероника Норкина. После завершения телепроекта она вышла замуж за другого участника «Последнего героя»‎ - Игоря Безуглова. У супругов родилась дочь.

Сейчас Вероника живет в Москве. Она периодически встречается с другими участниками и финалистами проекта, о чем рассказывает в своем блоге. Женщина занимается домохозяйством и активно делится рассказами об участии в шоу.

4 сезон - Яна Волкова (2003)

Телохранитель из Санкт-Петербурга Яна Волкова сразу привлекла внимание зрителей своей харизмой и честностью. В детстве Волкова мечтала стать ветеринаром и помогать животным. Частично ее желание исполнилось благодаря проекту. Свой приз она потратила на открытие приюта для брошенных животных.

Волкова умерла в 2018 году после продолжительной болезни. Четвертый сезон многие называют роковым - сразу три участницы проекта скончались от тяжелых заболеваний - помимо Яны Волковой, печальная участь ждала Юлию Началову и Жанну Фриске.

5 сезон - Александр Матвеев (2004)

Александр Матвеев до проекта работал в милиции, ОБХСС и службе безопасности аэропорта Внуково. Александр - рекордсмен по количеству участий в «Последнем герое»‎. Так, он приходил на 4, 5 и 9 сезоны, но выиграть ему удалось лишь раз. Часть денежного приза Матвеев потратил на восстановление церкви в селе Матвейково, где жила его мать.

Матвеев рассказал порталу «Страсти»‎, что после проекта увлекся искусством готовки:

«Я с огромным удовольствием прохожу обучение в одном лучших учебных заведений страны, институте гастрономии при Сибирском федеральном университете в городе Красноярск. Уже получил специализацию повара и кондитера, а в настоящее время осваиваю азы паназиатской кухни», - рассказал он.

Возвращаться в телепроект Александр Матвеев пока не планирует, говоря, что сейчас не лучшее время для подобных шоу.

«Хотел бы я вновь участвовать в проекте? Конечно да, но скорее всего в другом качестве и в другое время. Название "Последний герой" в условиях проведения СВО, мне кажется не очень соответствует времени, сейчас другие герои, не экранные», - объяснил мужчина.

6 сезон - Владимир Лысенко (2009)

Управляющий отеля Владимир Лысенко после победы на телепроекте не изменил себе - сначала он продолжил работать в гостинице, а после стал чиновником в этой же сфере. Лысенко назначили директором департамента туризма Ярославской области. Впрочем, уже в январе 2022 года он эту должность потерял. Сейчас победитель шестого сезона работает заместителем директора по маркетингу и туристским брендам.

От участия в новых сезонах проекта Лысенко отказывается, хотя продюсеры предоставляли ему такую возможность. По словам мужчины, он занят работой в родном регионе и не может оставить свой пост.

9 сезон - Роман Никкель (2021)

Последним победителем шоу стал тракторист и отец пятерых сыновей из Оренбургской области Роман Никкель. Ему удалось обойти в финале спортсменку и модель Елену Барткову и забрать приз в 5 миллионов рублей.

В разговоре с журналистом «Страстей»‎ Роман Никкель признался, что после проекта он стал больше времени уделять путешествиям.

«Жизнь изменилась не сильно, работаю там же, на тракторе, свое хозяйство. Стал чуть больше путешествовать. Поездил, посмотрел немножко мир»‎, - рассказал он.

По словам Никкеля, он бы хотел еще раз поучаствовать в проекте:

«Я бы с радостью вернулся еще раз на проект. Мне все это снится, думаешь, представляешь себе все это. Ради испытаний я бы снова вернулся туда, не раздумывая»‎, - признался Роман.