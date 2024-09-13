«Потом осознала все риски»: Ева Меркачёва назвала самой страшной историю с VIP-камерами в «Матросской тишине»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка Ева Меркачёва ответила на вопрос сайта «Страсти», испытывала ли когда-то чувство страха, связанное с работой. Правозащитница призналась, что самой страшной в ее карьере была история со сдачей в аренду VIP-камер стоимостью 1 млн рублей в месяц.

«Самая страшная история была с VIP-камерами в «Матросской тишине», когда мы их обнаружили. И я поняла: те люди, которые эти камеры крышуют, настолько могущественны, что если я об этом расскажу, может случиться все, что угодно. Но так произошло, что задержали моего коллегу. Думаю, он был в разработке. Коллега рассказал про камеры и про то, что люди, которые участвовали в провокации, организовали ее. Это как раз те самые люди, которые ремонтировали камеры, желая сделать из них VIP, которые потом сдавались заключенным за 1 миллион рублей в месяц. Называлась такая стоимость», - рассказала Меркачёва.

Она предала историю огласке в надежде, что это поможет коллеге и кому-то еще.

«И начался, конечно, большой шум. Много всего было. Это тяжелая история. Уже потом я осознала все риски, которые были. Но нам удалось остановить эту практику, и камеры, которые предполагалось сдавать в аренду за миллион рублей, в итоге отдали самым бедным арестантам, и они там жили», - заключила журналистка.

Подробнее о ее правозащитной деятельности, самых громких и важных делах, посещении семи колоний для пожизненно осужденных читайте в нашем интервью.