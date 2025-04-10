«Потерпевших очень много»: учительница из Саратова разводит на миллионы российских эмигранток

Российские эмигрантки обвинили в мошенничестве учительницу немецкого языка из Саратова Наталью М. Женщины утверждают, что аферистка находит жертв в специальных чатах и крадет у них деньги под предлогом обмена валют. Одной из пострадавших оказалась Анна из Бельгии. Наталье удалось выманить у нее 50 тыс. рублей. Подробнее — в материале сайта «Страсти».

Практически во всех странах у русскоязычного сообщества есть свои комьюнити в социальных сетях. В мессенджерах люди продают вещи, обмениваются книгами, просят совета, контакты специалистов: стоматологов, нянь. В одном из таких закрытых чатов и состоит Анна.

Конкретно в Бельгию россиянки в основном едут в поисках женихов, поэтому в чатах преимущественно женская аудитория, говорит собеседница.

«И одна из тем, которые очень часто в этих чатах обсуждаются, это обмен денег, потому что сейчас в связи со всеми санкциями, это касается в основном, конечно, россиян. У нас у всех такая проблема, что мы не можем ни своим, например, родственникам переводить деньги, ни покупать что-то в онлайн-магазинах за рубли, потому что наши европейские карты в России не работают», — объясняет женщина.

В этом случае соотечественницы могут выручить друг друга и обменять рубли на евро, если у них есть необходимая сумма. Именно с таким запросом обратилась в чат мошенница. Никто и не подумал, что в этом есть какой-либо подвох. Несколько человек, в том числе Анна, согласились помочь Наталье.

Учительница максимально давила на жалость: в трубке у нее плакал маленький ребенок (как позже выяснилось, она действительно воспитывает малыша). Наталья в слезах говорила, что это вопрос жизни и смерти, называя большие суммы. Но у Анны была возможность поменять 541 евро (50 тыс. рублей), и женщина согласилась.

«Здесь еще есть такая особенность, очень важно это отметить, что в Европе немножко не так развит онлайн-банкинг, как в России, и поэтому, когда вы делаете перевод, практически всегда эти деньги не поступают на счет мгновенно, то есть это занимает какое-то время, и это время иногда может быть очень длительным, особенно если это выходные дни. Поэтому, когда мы делаем такие манипуляции, просим прислать нам подтверждение — чек или квитанцию», — говорит пострадавшая.

После перевода Наталья прислала свой чек и паспорт (как выяснилось, со старой фамилией). Документы были липовыми, сделанные при помощи фотошопа. Деньги, на самом деле, Анне в итоге так и не поступили.

«Потом уже в нашей группе стала обсуждаться эта тема, что это мошенница, — говорит россиянка.— В общем, мы нашли дальше уже информацию о ней в других русскоязычных группах в Италии, Испании, Германии. Оказалось, потерпевших очень много».

Если Анна перевела аферистке 50 тыс. рублей, другие женщины лишились 200, 300 тыс. рублей и более крупных сумм. Собеседница предполагает, что Наталье уже удалось «заработать» несколько миллионов на эмигрантках.

«Обманула людей, которые отдали не такие большие суммы, но выгребли все, что было на рублевой карте. Сыграла на доверии, помощи, чувстве поддержки плеча», — сокрушается россиянка.

В странах, где живут обманутые эмигрантки, российская мошенница никому неинтересна. Чтобы применить по отношению к ней меры, необходимо быть в России и написать заявление в полицию. Поэтому пока Наталья действует совершенно безнаказанно.