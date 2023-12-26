«Поступило несколько угроз»: в салоне маникюра, где клиентка едва не лишилась пальца, рассказали свою версию событий

Представитель московского маникюрного салона «Пальчики», на который пожаловалась клиентка, заявив, что ее едва не оставили без пальца, сообщил о вымогательствах с ее стороны. В беседе с порталом «Страсти» Антон Дерконос рассказал свою версию событий произошедшего с профессиональным комментатором ТВ-шоу Аленой Коробейниковой.

По словам управляющего партнер группы компаний «Пальчики», сеть салонов подверглась масштабной атаке после того, как их клиентка рассказала СМИ о том, что едва не лишилась фаланги из-за маникюра. Посетила процедуру Алена еще 5 декабря, но претензии высказала только спустя неделю.

«Делала классический маникюр «Пальчики плюс», выравнивание ногтей рук, ремонт одного ногтя (на руке) и smart-педикюр. Клиентка расплатилась за услуги (заплатила 5910 рублей) и покинула салон без высказывания претензий, - поделился Дерконос. – 18 декабря она выставила требование выплатить ей 400 тысяч рублей, демонстрируя травму мизинца, момент возникновения которой из представленных ею документов невозможно установить. Не получив от салона указанную сумму и, отказавшись от предложенных подарочных сертификатов, клиентка повысила сумму претензии до 500 тысяч рублей».

Оставлять всю эту историю представители салона не намерены. Управляющий отметил, что все будет решаться в правовом порядке. По его мнению, Коробейникова может просто зарабатывать, вымогая деньги. На данный момент ей направлено официальное письмо юристов сети «Пальчики» с просьбой предоставить: квитанцию (чек) об оплате услуги; фотографии результата услуги; медицинские документы и справки с указанием на диагноз; чеки и квитанции, подтверждающие затраты (на проведение медицинских процедур (операций, осмотров, хирургического вмешательства), консультации специалистов, лекарственные средства); больничный лист, подтверждающий временную нетрудоспособность в указанный Вами период; справку о доходах (справку от работодателя), подтверждающую размер неполученных доходов в указанный период; расчет компенсации со ссылками на подтверждающие документы.

Антон Дерконос также подчеркнул, что подобное в салоне происходит впервые. Ранее клиенты не жаловались на качество услуг. А в то, что Коробейниковой травмировали палец именно на процедуре, он не верит.

«В адрес сети салонов поступило несколько письменных и аудио угроз от госпожи Коробейниковой и ее представителей с требованием больших сумм. Кроме того, благодаря интернету, каждый может узнать, что абсцесс ногтя или пальца после травматизации начинается на второй-третий день после маникюра/педикюра, а не спустя одну неделю», - рассказал Антон Дерконос.