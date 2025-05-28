«Постоянно меняюсь»: Арбенина раскрыла идею нового клипа и детали работы с режиссером Сахарной

Певица Диана Арбенина рассказала, как изменилось ее творчество за 30 лет. Недавно артистка выпустила клип на песню «сколько тебе лет?», и многие в Сети отметили, что это новая Арбенина. В беседе с порталом «Страсти» исполнительница поделилась, как трансформировалась ее музыка, а также раскрыла идею своей новой работы.

По словам Дианы, песня «сколько тебе лет?» родилась в апреле 2024 года. Причем ее смысл даже сама автор до конца еще не может понять.

«Песня буквально пропитана весенним воздухом: свежим, переменчивым, полным предчувствий. В ней есть нечто загадочное для меня самой, до сих пор не могу до конца расшифровать, о чем она. Но это нормально (смеется). Так со многими моими песнями происходит: пишу что-то, чего не могу объяснить сразу, а ответ приходит потом — через год, через десять… а то и вообще не приходит. Или через пятнадцать лет вдруг понимаешь, почему и для чего ты когда-то это написал», — поделилась Арбенина.

Над клипом работала режиссер Саша Сахарная. Артистка рассказала, что после знакомства с ней она сразу поняла, что у них одинаковые предпочтения в мировом кинематографе.

«В частности, это новая французская волна, Дэвид Линч… Идея отдать дань Бертолуччи пришла мне чуть позже, а стартовой точкой всё же стала именно французская эстетика», — отметила Диана.

Певица призналась, что работа с Сахарной была «продуктивной и вдохновляющей». Было много идей, и даже не все получилось реализовать до конца. Однако, по мнению Арбениной, это даже хорошо, так как в процессе съемок все оживало по-новому, возникали новые задумки, корректировки, сцены меняли на ходу.

«Мне близок такой подход: когда не цепляешься за план, а позволяешь жизни вмешаться. Саша — совсем юная девочка, но с какой-то удивительно взрослой, мудрой, глубокой душой. Она стеснительная, но при этом уверенная в себе. Новатор, но с внутренней школой и основой. Одна из тех, кто, уверена, будет фундаментом киноиндустрии в дальнейшем. Что будет дальше, пока рано загадывать. Клип только вышел. И в планах сейчас уже не съемки, а концертный тур. Но одно могу сказать точно: имя режиссера Саши Сахарной еще будет звучать», — заявила вокалистка.