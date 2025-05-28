«Постоянно меняюсь»: Арбенина раскрыла идею нового клипа и детали работы с режиссером Сахарной
© Кадр со съемок клипа "сколько тебе лет?"
Певица Диана Арбенина рассказала, как изменилось ее творчество за 30 лет. Недавно артистка выпустила клип на песню «сколько тебе лет?», и многие в Сети отметили, что это новая Арбенина. В беседе с порталом «Страсти» исполнительница поделилась, как трансформировалась ее музыка, а также раскрыла идею своей новой работы.
По словам Дианы, песня «сколько тебе лет?» родилась в апреле 2024 года. Причем ее смысл даже сама автор до конца еще не может понять.
«Песня буквально пропитана весенним воздухом: свежим, переменчивым, полным предчувствий. В ней есть нечто загадочное для меня самой, до сих пор не могу до конца расшифровать, о чем она. Но это нормально (смеется). Так со многими моими песнями происходит: пишу что-то, чего не могу объяснить сразу, а ответ приходит потом — через год, через десять… а то и вообще не приходит. Или через пятнадцать лет вдруг понимаешь, почему и для чего ты когда-то это написал», — поделилась Арбенина.
Над клипом работала режиссер Саша Сахарная. Артистка рассказала, что после знакомства с ней она сразу поняла, что у них одинаковые предпочтения в мировом кинематографе.
«В частности, это новая французская волна, Дэвид Линч… Идея отдать дань Бертолуччи пришла мне чуть позже, а стартовой точкой всё же стала именно французская эстетика», — отметила Диана.
Певица призналась, что работа с Сахарной была «продуктивной и вдохновляющей». Было много идей, и даже не все получилось реализовать до конца. Однако, по мнению Арбениной, это даже хорошо, так как в процессе съемок все оживало по-новому, возникали новые задумки, корректировки, сцены меняли на ходу.
«Мне близок такой подход: когда не цепляешься за план, а позволяешь жизни вмешаться. Саша — совсем юная девочка, но с какой-то удивительно взрослой, мудрой, глубокой душой. Она стеснительная, но при этом уверенная в себе. Новатор, но с внутренней школой и основой. Одна из тех, кто, уверена, будет фундаментом киноиндустрии в дальнейшем. Что будет дальше, пока рано загадывать. Клип только вышел. И в планах сейчас уже не съемки, а концертный тур. Но одно могу сказать точно: имя режиссера Саши Сахарной еще будет звучать», — заявила вокалистка.
Также Диана поделилась, чем ее новое творчество отличается от того, что она выпускала раньше. На сцене певица уже много лет, и за это время сильно трансформировалась. При этом, подчеркивает Арбенина, — она осталась собой. Останавливаться певица не намерена. Она отметила, что еще не достигла предела своих возможностей и желаний.
«Мне кажется, я постоянно меняюсь все эти тридцать с лишним лет — и при этом всегда остаюсь собой. Если говорить о конкретных изменениях в почерке песен, то я стала четче, емче формулировать мысли и приводить их к лаконичности музыкальной формы. Это хорошо слышно на альбоме BLOODYMARY, в его аскетичном, почти минималистичном звучании. Но я не считаю, что это предел моих желаний и возможностей в электронной музыке. Скорее, ещё одна ступень. Возможно, будет что-то совсем другое. Не знаю пока. Сейчас — просто новая страница, за которой я сама наблюдаю со стороны, стараясь понять, куда она приведет. Но это точно мой путь. И ничей больше», — рассказала Диана.