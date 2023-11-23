Нутрициолог назвала вредные для кожи и тела продукты, которые есть на кухне у каждого

При современном образе жизни, питании и привычках у каждого проявляются свои недостатки — слишком жирная или сухая кожа, высыпания, лишний вес, целлюлит. Мало кто знает, что такую реакцию зачастую вызывают определенные продукты питания. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала о самой вредной еде, которая портит не только внешность, но и здоровье.

Сахар

В организме он расщепляется до глюкозы и фруктозы. Они нужны для обеспечения организма энергией. Однако в случае с сахаром они довольно быстро поступают в кровь в избыточном количестве, и могут аномально взаимодействовать с белками и жирами. Это вызывает процесс гликации, который провоцирует воспаление в организме и ускоряет старение.

Сахар играет роль в развитии диабета, хронического заболевания почек, атеросклероза и болезни Альцгеймера. Таким образом, его употребление может вызвать множество проблем со здоровьем и сократить продолжительность жизни.

Глютен

Это группа белков в составе злаковых растений. Их основное свойство — придание клейкости веществам, с которыми они вступают во взаимодействие. По этой причине их еще называют клейковиной.

Для здорового человека глютен большой угрозы не представляет. В первую очередь, он вреден для людей с целиакией — аллергией на глютен, а также для тех, кто имеет к нему повышенную чувствительность. Из-за того, что глютен за последние годы стал крайне распространенным ингредиентом самых разных продуктов, непереносимость сейчас очень распространена.

Также при постоянном употреблении глютен все же оказывает негативное воздействие на организм, даже у здорового человека. Ворсинки кишечника перестают исправно выполнять свои функции, и возникают такие проблемы как повышенная проницаемость кишечника и плохая усвояемость веществ. Это частая причина кожных высыпаний.

Кроме того, переваривание и усвоение клейковины затруднено при ряде заболеваний. Например:

дисбактериоз

гастрит

кишечные инфекции

гастроэнтерит и т.д.

Продукты, в которых содержится клейковина

Злаки: пшеница, рожь, ячмень. Кроме перечисленных, это манка, кускус, булгур, перловка. Продукты на основе злаковых: каши, пиво, виски, макароны, хлебобулочные изделия. Густые молочные продукты: йогурты, мороженое. Соусы (кроме домашних).

Переработанные мясные продукты: колбаса, сосиски, сардельки, крабовые палочки. В число глютеносодержащих продуктов входят также шоколад, печенье, сухие завтраки, панировочные сухари. Заподозрить его наличие можно, если блюдо имеет хрустящее или воздушное тесто.

Замена глютеносодержащих продуктов

Бобовые (нут, чечевица, фасоль) — для хлеба, пирогов, печенья; Гречка — для блинов, домашней лапши; Коричневый рис — для печенья, пирожных; Орехи — для кондитерских изделий.

Молочная продукция