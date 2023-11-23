Нутрициолог назвала вредные для кожи и тела продукты, которые есть на кухне у каждого
Нутрициолог Черная назвала популярные продукты, которые портят кожу и тело.
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При современном образе жизни, питании и привычках у каждого проявляются свои недостатки — слишком жирная или сухая кожа, высыпания, лишний вес, целлюлит. Мало кто знает, что такую реакцию зачастую вызывают определенные продукты питания. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала о самой вредной еде, которая портит не только внешность, но и здоровье.
Сахар
В организме он расщепляется до глюкозы и фруктозы. Они нужны для обеспечения организма энергией. Однако в случае с сахаром они довольно быстро поступают в кровь в избыточном количестве, и могут аномально взаимодействовать с белками и жирами. Это вызывает процесс гликации, который провоцирует воспаление в организме и ускоряет старение.
Сахар играет роль в развитии диабета, хронического заболевания почек, атеросклероза и болезни Альцгеймера. Таким образом, его употребление может вызвать множество проблем со здоровьем и сократить продолжительность жизни.
Глютен
Это группа белков в составе злаковых растений. Их основное свойство — придание клейкости веществам, с которыми они вступают во взаимодействие. По этой причине их еще называют клейковиной.
Для здорового человека глютен большой угрозы не представляет. В первую очередь, он вреден для людей с целиакией — аллергией на глютен, а также для тех, кто имеет к нему повышенную чувствительность. Из-за того, что глютен за последние годы стал крайне распространенным ингредиентом самых разных продуктов, непереносимость сейчас очень распространена.
Также при постоянном употреблении глютен все же оказывает негативное воздействие на организм, даже у здорового человека. Ворсинки кишечника перестают исправно выполнять свои функции, и возникают такие проблемы как повышенная проницаемость кишечника и плохая усвояемость веществ. Это частая причина кожных высыпаний.
Кроме того, переваривание и усвоение клейковины затруднено при ряде заболеваний. Например:
- дисбактериоз
- гастрит
- кишечные инфекции
- гастроэнтерит и т.д.
Продукты, в которых содержится клейковина
Злаки: пшеница, рожь, ячмень. Кроме перечисленных, это манка, кускус, булгур, перловка. Продукты на основе злаковых: каши, пиво, виски, макароны, хлебобулочные изделия. Густые молочные продукты: йогурты, мороженое. Соусы (кроме домашних).
Переработанные мясные продукты: колбаса, сосиски, сардельки, крабовые палочки. В число глютеносодержащих продуктов входят также шоколад, печенье, сухие завтраки, панировочные сухари. Заподозрить его наличие можно, если блюдо имеет хрустящее или воздушное тесто.
Замена глютеносодержащих продуктов
Бобовые (нут, чечевица, фасоль) — для хлеба, пирогов, печенья; Гречка — для блинов, домашней лапши; Коричневый рис — для печенья, пирожных; Орехи — для кондитерских изделий.
Молочная продукция
«Раньше считали, что молоко «полезно для тела», потому что укрепляет кости и зубы благодаря кальцию. Однако недавнее исследование в JAMA Dermatology показало, что потребление молочных продуктов способствует возникновению воспалений на коже у взрослых. Эти проблемы могут возникать из-за гормонов, содержащихся в молоке, лактозы и молочного белка казеина. Каждый из этих компонентов или их комбинация у отдельных людей могут вызывать сильное воспаление в организме. Это связано с непереносимостью веществ в составе молока, либо с качеством сырья».
Ксения Черная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Если непереносимости нет, то чтобы минимизировать риски и получать пользу, стоит выбирать молочные продукты от коров, питающихся травой. Они содержат больше Омега-3 жирных кислот, витамина К и других питательных веществ, необходимых для здоровья и красоты.
Также стоит употреблять жирную продукцию: обезжиренная портит кожу и часто содержит ненужный добавленный сахар. Кроме того, жирные молочные продукты снижают риск развития диабета 2 типа.
Трансжиры
Жиры необходимы для «строительства» клеточных оболочек человеческого организма. Их молекулы защищают клетки от внешнего воздействия, помогают в насыщении питательными веществами и кислородом. Однако, для того, чтобы увеличить срок годности продуктов и придать им привлекательный внешний вид, в пищевой промышленности всё чаще используют трансжиры, которые наносят колоссальный вред здоровью.
Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы «правильных» липидов. Клетки перестают выполнять свои функции, в результате чего страдают гормональная и ферментная системы, накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих заболеваний и портится кожа.
В каких продуктах встречаются трансжиры
- Сладкие хлебопекарные изделия: пончики, блинчики, оладьи, вафли, любое жареное тесто.
- Кондитерские изделия: выпечка, печенье, пирожные, торты, конфеты. Слоёная выпечка или сдобное печенье могут содержать до 10% трансжиров.
- Мороженое, молочные напитки, кофе, горячий шоколад со сливками.
- Картофельные чипсы, картофель фри и другие жареные продукты могут содержать от 18 до 46% трансжиров.
- Переработанное мясо: колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, соленое и копченое мясо, мясные консервы также содержат значительно количество трансжиров.
- Одна замороженная пицца может содержать треть допустимой суточной нормы трансжиров.
«Чтобы избежать вредного воздействия трансжиров на организм, лучше полностью отказаться от продуктов, сделанных с их использованием. Для этого можно готовить пищу самостоятельно, используя полезные растительные или сливочное масла в небольших количествах, орехи и семена. Полностью отказываться от жиров нельзя, нужно лишь выбирать их здоровые источники».
Ксения Черная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Усилители вкуса и консерванты
Для продления периода хранения и защиты от порчи, в продукты вводят консерванты. Повышенные дозы добавок вызывают аллергические реакции, способствуют накоплению в организме канцерогенных веществ, вызывают желудочные расстройства. Все это всегда отражается на коже высыпаниями, тусклым цветом лица, преждевременными морщинами и другими проблемами.
По своему происхождению существуют два основных вида консервантов — натуральные и синтетические.
Одним из самых распространенных синтетических является сорбиновая кислота (Е200), которая встречается в выпечке и кондитерских изделиях, сладких газированных напитках, сырах, рыбных пресервах. Нитрит натрия (Е250) — не только придает мясным продуктам привлекательный внешний вид, но и предупреждает размножение бактерий, вырабатывающих ботулотоксин — смертельный яд. Не менее популярен диоксид серы (Е220). Его можно встретить в конфетах и мармеладах, чипсах, сухофруктах, крепких и слабоалкогольных напитках.
Как уменьшить вред синтетических пищевых консервантов
Читать этикетки на упаковках и не покупать продукты, в которых присутствуют синтетические консерванты.
Тщательно мыть фрукты и овощи и очищать их перед употреблением. Хотя в кожуре фруктов и овощей содержится много витаминов, там же скапливается и наибольшее количество вредных веществ.