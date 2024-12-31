ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 декабря 2024, 08:00
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Порой празднование выходит за пределы квартиры: можно ли пить алкоголь на улице в Новый год

Юрист Корсукова рассказала, можно ли пить алкоголь на улице в праздничные дни .
Порой празднование выходит за пределы квартиры: можно ли пить алкоголь на улице в Новый год

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Новогодние праздники — повод не только встретиться с друзьями и провести вечер в кругу семьи, но и весело отметить эти дни за бокалом или кружкой чего-нибудь горячительного. Порой празднование выходит за пределы квартиры в подъезды, на улицы или другие общественные места. В «обычные» дни мы понимаем, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Но что касается праздничных дней и такого долгожданного Нового года? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила юрист Ксения Корсукова.

По словам эксперта, закон РФ устанавливает запрет на употребление алкоголя в общественных местах круглогодично. Исключений, которые бы действовали по праздничным дням, нет.

В законодательстве России не содержится трактовка как такого «общественного места». Данное понятие встречается лишь в нескольких нормативно-правовых актах. Один из них статья 20.1 КоАП РФ про мелкое хулиганство и использование нецензурной лексики в общественном месте.

По своему определению общественное место — это территория, которую может посетить любой человек. Сюда входят улицы, площади, парки, магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты.

К таким местам также относят:

  1. детские сады и школы;
  2. театры и кинотеатры;
  3. транспорт общего пользования;
  4. библиотеки и концертные залы;
  5. больницы;
  6. магазины и рынки;
  7. помещения органов власти;
  8. пляжи;
  9. детские площадки;
  10. АЗС и другие места, открытые для посещения.

Основным признаком общественного места можно считать то, что у него нет конкретного собственника.

Ответственность за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрена в ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

Ксения Корсукова

юрист, общественный деятель

Ответственность за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрена в ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

Если же вы лично увидели людей, которые распивают алкоголь на детской площадке или в другом общественном месте, необходимо сообщить об этом полиции. Сотрудники обязаны отреагировать на обращение и прислать наряд.

Но, стоит учесть один нюанс, вызывать блюстителей порядка надо именно тогда, когда на площадке находятся пьющие. В противном случае, отыскать виновных будет сложно.

На всякий случай сделайте фотографии и видео, чтобы иметь доказательства поведения, нарушающего общественный порядок.

Чтобы не нарушать общественный порядок, альтернатива алкоголю — безалкогольные напитки. Ведь веселое и праздничное настроение оно должно быть внутри нас и не зависеть от дополнительных факторов.

Ксения Корсукова

юрист, общественный деятель