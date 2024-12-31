Порой празднование выходит за пределы квартиры: можно ли пить алкоголь на улице в Новый год

Новогодние праздники — повод не только встретиться с друзьями и провести вечер в кругу семьи, но и весело отметить эти дни за бокалом или кружкой чего-нибудь горячительного. Порой празднование выходит за пределы квартиры в подъезды, на улицы или другие общественные места. В «обычные» дни мы понимаем, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Но что касается праздничных дней и такого долгожданного Нового года? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила юрист Ксения Корсукова.

По словам эксперта, закон РФ устанавливает запрет на употребление алкоголя в общественных местах круглогодично. Исключений, которые бы действовали по праздничным дням, нет.

В законодательстве России не содержится трактовка как такого «общественного места». Данное понятие встречается лишь в нескольких нормативно-правовых актах. Один из них статья 20.1 КоАП РФ про мелкое хулиганство и использование нецензурной лексики в общественном месте.

По своему определению общественное место — это территория, которую может посетить любой человек. Сюда входят улицы, площади, парки, магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты.

К таким местам также относят:

детские сады и школы; театры и кинотеатры; транспорт общего пользования; библиотеки и концертные залы; больницы; магазины и рынки; помещения органов власти; пляжи; детские площадки; АЗС и другие места, открытые для посещения.

Основным признаком общественного места можно считать то, что у него нет конкретного собственника.