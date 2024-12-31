Порой празднование выходит за пределы квартиры: можно ли пить алкоголь на улице в Новый год
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Новогодние праздники — повод не только встретиться с друзьями и провести вечер в кругу семьи, но и весело отметить эти дни за бокалом или кружкой чего-нибудь горячительного. Порой празднование выходит за пределы квартиры в подъезды, на улицы или другие общественные места. В «обычные» дни мы понимаем, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Но что касается праздничных дней и такого долгожданного Нового года? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила юрист Ксения Корсукова.
По словам эксперта, закон РФ устанавливает запрет на употребление алкоголя в общественных местах круглогодично. Исключений, которые бы действовали по праздничным дням, нет.
В законодательстве России не содержится трактовка как такого «общественного места». Данное понятие встречается лишь в нескольких нормативно-правовых актах. Один из них статья 20.1 КоАП РФ про мелкое хулиганство и использование нецензурной лексики в общественном месте.
По своему определению общественное место — это территория, которую может посетить любой человек. Сюда входят улицы, площади, парки, магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты.
К таким местам также относят:
- детские сады и школы;
- театры и кинотеатры;
- транспорт общего пользования;
- библиотеки и концертные залы;
- больницы;
- магазины и рынки;
- помещения органов власти;
- пляжи;
- детские площадки;
- АЗС и другие места, открытые для посещения.
Основным признаком общественного места можно считать то, что у него нет конкретного собственника.
Ответственность за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрена в ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Ксения Корсукова
юрист, общественный деятель
Ответственность за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрена в ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Если же вы лично увидели людей, которые распивают алкоголь на детской площадке или в другом общественном месте, необходимо сообщить об этом полиции. Сотрудники обязаны отреагировать на обращение и прислать наряд.
Но, стоит учесть один нюанс, вызывать блюстителей порядка надо именно тогда, когда на площадке находятся пьющие. В противном случае, отыскать виновных будет сложно.
На всякий случай сделайте фотографии и видео, чтобы иметь доказательства поведения, нарушающего общественный порядок.
Чтобы не нарушать общественный порядок, альтернатива алкоголю — безалкогольные напитки. Ведь веселое и праздничное настроение оно должно быть внутри нас и не зависеть от дополнительных факторов.
Ксения Корсукова
юрист, общественный деятель