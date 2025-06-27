«Популярность в десятки раз упала»: что происходит с карьерой Юлии Чичериной

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина получила известность в начале нулевых после создания хита с «Би-2» «Мой рок-н-ролл». Затем в ее карьере появились альбомы «Человек-птица», «Война и мир», но после 2020 года о творческой деятельности Юлии почти ничего не слышно. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас певица не пользуется спросом у публики: ее популярность, как и гонорары, упали «в десятки раз».

«Она ушла в творческую тишину. Сейчас Юлия мало востребована у публики и заказчиков. Раньше у нее была большая популярность, сейчас она в десятки раз упала. В те времена, насколько я помню, гонорар за час составлял от 700-800 тысяч рублей», — высказался продюсер.

Дворцов считает, что Юлия может реанимировать карьеру, как это сделала Надежда Кадышева. Для этого ей нужно найти команду и разработать стратегию.

«Чичерина должна реанимировать свою творческую деятельность, найти команду, стратегию, тогда она может выстрелить, как Надежда Кадышева, которая сделала себе вторую славу», — пояснил продюсер.