«Поняла, что родилась без руки не просто так»: кибер-модель рассказала о жизни с протезом

Вероника Левенец – одна из известнейших в России кибер-моделей, о которой знают во всем мире. В 2022 году она появилась на обложке декабрьского номера Grazia Bulgaria, и после этого ее популярность еще больше возросла. Но для самой девушки важна вовсе не слава, а то, что она может донести при помощи медийности.

В интервью порталу «Страсти» Вероника рассказала свою историю жизни. Родилась она без руки в маленьком городке Золотоноше, и весть о необычном ребенке довольно быстро распространилась по всему населенному пункту. На тот момент ее родители были еще совсем молодыми, и для них появление на свет дочери с инвалидностью стало настоящим испытанием.

«У меня мама очень красивая, видная женщина, и тогда она была еще молодой девчонкой. По городу она шла со своей шикарной улыбкой, фигурой, волосами, задорным взглядом. Но, приходя домой, она плакала. Сперва я задавала вопрос: «Что с тобой, мамочка, почему ты плачешь?» Она меня обнимала и говорила: «Все хорошо, дочь». Со временем я уже начала понимать, что это как-то связано с моей рукой, с тем, что я в принципе такая одна в городе.

То есть родители никогда на людях не показывали, что им тяжело. Но дома это все было видно. И когда до меня это дошло, я начала копаться в документах и искать свое свидетельство о рождении, какие-то доказательства. Я просто чувствовала, что есть тайна. Думала, что, наверное, я не их родная дочь. Как еще вот у таких здоровых красивых людей может родиться такая, как я? Только со временем, с годами мы смогли спокойно поговорить обо всем без боли», - рассказала Левенец.

Самой Веронике тоже, как и родителям, было непросто. Сверстники задирали ее, но она старалась всегда давать отпор. Уже в школе у нее появился первый протез, который позволил ей быть на ровне с остальными детьми.

«Дети так удивлялись, интересно реагировали, ведь было даже непонятно, что это такое – протез или нет. То есть я куда-то уехала на две недели, а вернулась уже с отросшей рукой. И одноклассники действительно подходили, пытались потрогать невзначай. Все по-разному реагировали, но я чувствовала себя классно.

Жить с протезом я тогда привыкла довольно быстро. Во втором классе я уже и отжималась на нем — такой активный тяговый был протез. Его мне сделали для того, чтобы скорректировать осанку, чтобы нагрузка на мышцы равномерно распределялась. Он был, конечно, страшный, с ремнями через всю спину. Выглядел ужасно», - поделилась Вероника.