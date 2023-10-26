«Поняла, что родилась без руки не просто так»: кибер-модель рассказала о жизни с протезом
Российская кибер-модель рассказала о жизни с протезом вместо руки.
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Вероника Левенец – одна из известнейших в России кибер-моделей, о которой знают во всем мире. В 2022 году она появилась на обложке декабрьского номера Grazia Bulgaria, и после этого ее популярность еще больше возросла. Но для самой девушки важна вовсе не слава, а то, что она может донести при помощи медийности.
В интервью порталу «Страсти» Вероника рассказала свою историю жизни. Родилась она без руки в маленьком городке Золотоноше, и весть о необычном ребенке довольно быстро распространилась по всему населенному пункту. На тот момент ее родители были еще совсем молодыми, и для них появление на свет дочери с инвалидностью стало настоящим испытанием.
«У меня мама очень красивая, видная женщина, и тогда она была еще молодой девчонкой. По городу она шла со своей шикарной улыбкой, фигурой, волосами, задорным взглядом. Но, приходя домой, она плакала. Сперва я задавала вопрос: «Что с тобой, мамочка, почему ты плачешь?» Она меня обнимала и говорила: «Все хорошо, дочь». Со временем я уже начала понимать, что это как-то связано с моей рукой, с тем, что я в принципе такая одна в городе.
То есть родители никогда на людях не показывали, что им тяжело. Но дома это все было видно. И когда до меня это дошло, я начала копаться в документах и искать свое свидетельство о рождении, какие-то доказательства. Я просто чувствовала, что есть тайна. Думала, что, наверное, я не их родная дочь. Как еще вот у таких здоровых красивых людей может родиться такая, как я? Только со временем, с годами мы смогли спокойно поговорить обо всем без боли», - рассказала Левенец.
Самой Веронике тоже, как и родителям, было непросто. Сверстники задирали ее, но она старалась всегда давать отпор. Уже в школе у нее появился первый протез, который позволил ей быть на ровне с остальными детьми.
«Дети так удивлялись, интересно реагировали, ведь было даже непонятно, что это такое – протез или нет. То есть я куда-то уехала на две недели, а вернулась уже с отросшей рукой. И одноклассники действительно подходили, пытались потрогать невзначай. Все по-разному реагировали, но я чувствовала себя классно.
Жить с протезом я тогда привыкла довольно быстро. Во втором классе я уже и отжималась на нем — такой активный тяговый был протез. Его мне сделали для того, чтобы скорректировать осанку, чтобы нагрузка на мышцы равномерно распределялась. Он был, конечно, страшный, с ремнями через всю спину. Выглядел ужасно», - поделилась Вероника.
За свою жизнь девушка сменила огромное количество различных протезов. Самый известный – это бионика с 6-ю тысячами камней Сваровски. Этот экземпляр ей изготовила компания «Моторика».
«Хотелось чего-то необычного. Я столько референсов различных присылала. Было желание, чтобы он мерцал, бросался в глаза и запоминался людям раз и навсегда. Я доверилась художнику, и тогда пришла мысль сделать протез с кристаллами, так как я всегда любила серебро. До конца, конечно, не понимала, как это будет выглядеть. Казалось, что я буду, как сорока. Переживала, чтобы было не грубо и не аляписто. Но получилось очень даже неплохо», - призналась модель.
С приходом популярности жизнь Вероники изменилась в лучшую сторону. Сейчас она благодарна за все, что с ней когда-либо происходило, так как исходя из своего опыта теперь может помогать другим людям с похожей историей.
«Я поняла, что родилась без руки не просто так. Теперь я меняю отношение к людям с особенностями. Одна женщина как-то сказала мне: «Вероника, благодаря вам я приняла своего ребенка». Годами она не могла смириться, что у ее дочери одна нога короче другой, все прятала ее за длинными штанами. Пять лет в детский сад платье не давала надевать! Представляете, какого ребенку? Для него мама должна быть опорой и поддержкой, ему и так жизнь предстоит непростая. И она действительно начала меняться, произошел «щелчок». Таких примеров очень много.
Мне бы хотелось сказать всем тем людям, у которых история похожа на мою, что каждый человек уникален и важен. И ваши чувства, переживания, мечты имеют значение. Кто бы что ни говорил – вы есть у себя. Нужно верить в себя всегда и принимать все с благодарностью. Это действительно сложно. Но важно этому научиться. Это ваш бесценный опыт, и он делает вас теми, кем вы являетесь», - поделилась Вероника Левенец.
Полное интервью с Вероникой, а также другими кибер-героями читайте на сайте «Страсти».