Помогает похудеть, но вызывает аллергию: чем полезен и опасен сельдерей

Любой человек, желающий снизить вес, ищет разные диеты для похудения. Одним из интересных способов является добавление в рацион сельдерея. Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко рассказала сайту «Страсти», может ли это травянистое растение помочь избавиться от лишних килограммов.

Сельдерей – это растение, но обладает всеми качествами овоща. В пищу можно употреблять любую его часть. В нем содержится всего три грамма углеводов на 100 грамм продукта, что является отличной новостью для тех, кто следит за гликемическим и инсулинемическими индексами продуктов.

Ведь не секрет, что углеводы могут повышать уровень глюкозы в организме, тем самым давать ощущение сытости и комфорта. На этот процесс реагирует поджелудочная железа и вырабатывает очень важный для снижения веса гормон - инсулин. В норме он переносит молекулы глюкозы, являющиеся источником энергии, во все клетки.