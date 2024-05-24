Помогает похудеть, но вызывает аллергию: чем полезен и опасен сельдерей
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Любой человек, желающий снизить вес, ищет разные диеты для похудения. Одним из интересных способов является добавление в рацион сельдерея. Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко рассказала сайту «Страсти», может ли это травянистое растение помочь избавиться от лишних килограммов.
Сельдерей – это растение, но обладает всеми качествами овоща. В пищу можно употреблять любую его часть. В нем содержится всего три грамма углеводов на 100 грамм продукта, что является отличной новостью для тех, кто следит за гликемическим и инсулинемическими индексами продуктов.
Ведь не секрет, что углеводы могут повышать уровень глюкозы в организме, тем самым давать ощущение сытости и комфорта. На этот процесс реагирует поджелудочная железа и вырабатывает очень важный для снижения веса гормон - инсулин. В норме он переносит молекулы глюкозы, являющиеся источником энергии, во все клетки.
«В итоге все сыты, все счастливы. Но чем больше углеводов приходит с пищей, тем больше вырабатывается инсулина. И через некоторое время клетки так им насыщаются, что уже не воспринимают. Зато у нас есть жировые клетки, которые с удовольствием собирают любые избыточно поступающие углеводы и запасают их в виде жира. И именно этому процессу набора веса способствует повышенное количество инсулина. Так вот сельдерей относится к той категории углеводов, которые не повышают резко глюкозу в крови и не дают поджелудочной железе вырабатывать слишком много инсулина. Что позволяет контролировать углеводный обмен».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Именно поэтому сельдерей показан пациентам с нарушением углеводного обмена, а также тем, кому диагностировали инсулинорезистентность (отсутствие чувствительности клеток к инсулину, который приносит глюкозу).
Кроме того, в 100 граммах этого продукта содержится всего 16 ккал, поэтому сельдерей по праву можно назвать низкокалорийным, что безусловно позитивно будет отражаться не только на углеводном, но и жировом обмене.
В сельдерее находится много воды и пищевых волокон. Это прекрасно работает на ощущение сытости, позволяет контролировать объем порции и степень насыщения, что невероятно важно при построении рациона для похудения.
Кроме этого, за счет большого количества волокон, разного типа клетчатки сельдерей отлично работает на желудочно-кишечный тракт, восстанавливает его работу. И как следствие выводит из организма ненужные ему вещества, метаболиты, токсины. Это его свойство называют модным словом «детокс».
Но и это еще не все. Сельдерей содержит разнообразные биоактивные соединения, такие как флавоноиды, фенольные соединения, каротиноиды, кумарины и другие.
Это антиоксиданты, защищающие организм от воздействия свободных радикалов, которые могут провоцировать окислительный стресс и повреждение клеток, что лежит в основе преждевременного старения.
Также эти соединения могут оказывать противовоспалительное, противомикробное и противораковое действие, способствовать укреплению иммунной системы и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
В сельдерее также присутствуют витамин К, витамин А, витамин С, витамины группы В) и минералы (калий, магний, кальций, железо).
Это очень важно для составления рациона при похудении, поскольку метаболизм при снижении веса меняется, и важно чтобы организм не потерял жизненно необходимые для его полноценной работы вещества.
«Ну и наконец, вы обращали внимание на характерный вкус и аромат сельдерея? Это благодаря содержанию эфирных масел, таких как лимонен, селинен, апигенин. Эфирные масла сельдерея могут оказывать успокаивающее действие на нервную систему, снижать уровень стресса и тревожности. Они также могут способствовать улучшению пищеварения, снижению воспаления в организме и укреплению иммунитета».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
И все же, сельдерей не является универсальным продуктом, который сам по себе снижает вес или может оказать самостоятельное и значимое влияние на вес человека. Только разнообразный, полноценный рацион, правильный режим сна и бодрствования, работа со стрессом, а также посильная физическая активность могут помочь не только снизить вес, но и удержать его.
Несмотря на любовь к этому продукту, важно все же понимать, что у него, как и у любого другого продукта питания есть не только положительные свойства. Он также может оказывать отрицательное воздействие на наш организм.
Сельдерей содержит много волокон, специфических веществ и эфирных масел, и именно они могут оказать негативное влияние на организм. Это может выражаться в индивидуальной непереносимости продукта, или даже аллергической реакции на него.
Так же обратная сторона его активной работы на желудочно-кишечный тракт, может выражаться в усиленном метеоризме, спазмах и боли в кишечнике. Поэтому людям, страдающим воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью вводить продукт в рацион, и стараться не употреблять его натощак, или в виде смузи.
Ну и наконец, сельдерей содержит фурокумарины, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными препаратами, такими как антикоагулянты (например, варфарин), антикоагулянты прямого действия (например, ривароксабан, дабигатран), а также некоторыми фотосенсибилизирующими препаратами.
Взаимодействие сельдерея с этими лекарствами может усилить их эффекты и увеличить риск кровотечений или фоточувствительности. Поэтому, если у вас есть указанные препараты на постоянном приеме, обратитесь за консультацией к лечащему врачу для решения вопроса о возможности употребления сельдерея в вашем рационе.