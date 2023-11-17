Польза или вред: что происходит с организмом при употреблении воды и чая

Нужно ли пить два литра воды в день? Чай выводит жидкость из организма? Можно ли перепутать жажду с голодом? Психолог по осознанному питанию Ольга Брауэр в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» ответила на самые волнующие вопросы.

Нужно пить два литра воды в день

Как подчеркнула эксперт, взрослому человеку действительно нужно выпивать минимум два литра воды в день. Существует формула, которая поможет высчитать точное количество необходимой жидкости, в зависимости от веса человека.

Для людей, чья масса тела превышает 20 килограммов, рассчитать суточную норму можно так:

1,5 литра (на первые 20 килограммов веса) + 20 миллилитров на каждый дополнительный килограмм. Таким образом, для человека, который весит 70 килограммов, необходимо потреблять 2,5 литра жидкости. (1500 миллилитров + (70-20) * 20 миллилитров = 1500 миллилитров + 1000 миллилитров = 2500 миллилитров.)

При этом имеется ввиду вся жидкость, которая поступает в организм, в том числе и с едой. Имейте ввиду, что приведенные выше цифры — лишь рекомендация. Они могут корректироваться в зависимости от личных потребностей, состояния здоровья и других факторов. К примеру, в жару, после тренировки или соленой еды жажда обычно сильнее, и ограничивать себя не нужно.

Но и заставлять себя выпивать больше, чем хочется, тоже не стоит. Это чревато отеками и проблемами с почками. Вместе с тем, недостаточное потребление воды также ухудшает состояние почек и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Чай часто пить вредно

Почти все сорта чая содержат кофеин, который при избытке может оказывать негативное воздействие на нервную систему. Таким образом, если вы будете пить слишком много чая, то это может привести к бессоннице, нервозности и даже повышенному сердцебиению.

Еще один компонент, содержащийся в чае, танин снижает уровень железа в организме. Кроме того, он мешает усвоению кальция и магния, и может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Поэтому людям с язвой или болезнью двенадцатиперстной кишки лучше удержаться от частого употребления чая, особенно зеленого.

Жажду можно перепутать с голодом

В большинстве случаев причиной переедания является именно жажда. Когда человек хочет пить, он испытывает чувство, похожее на голод.