«Получила болезненные ожоги»: кондитер Марина Синицкая рассказала о свадебном торте для Трусовой

Александра Трусова и Макар Игнатов сыграли свадьбу. Торжество стало одним из самых обсуждаемых событий конца лета. Публику привлекли не только дизайнерские платья невесты, но и свадебный торт в виде бокалов, который приготовила кондитер Марина Синицкая. В беседе с сайтом «Страсти» Марина рассказала о приготовлении десерта для торжества.

«Саму идею торта в виде горки из бокалов предложила организатор этой свадьбы Юлия Дубова. Нам эта идея настолько понравилась, что мы решили пойти на риски и вручную воссоздать съедобные бокалы из карамели. Карамель — это серьёзный риск для кондитера, она прихотлива как в работе и транспортировке, так и в хранении. Нам предстояло сделать вручную 100 штук. При изготовлении бокалов из карамели я получила ожоги, которые, к сожалению, самые болезненные, так как температура горячего сахара выше 100 градусов. Стенки хотелось сделать тонкие и натуральные, поэтому в процессе разбилось порядка 20 штук, что увеличивало время работы. Пару ночей я оставалась в цехе до 4 часов утра», — сообщила Марина.

Начинка торта была с шампанским, которая специально разработана к свадьбе вместе с кондитером, отмеченным тремя звездами Мишлен.

Синицкая не стала раскрывать стоимость торта. Вместо этого она уточнила, что десерты такой сложности и размеров оцениваются от миллиона рублей.