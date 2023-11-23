«Половиной лица не могу управлять»: избитый в Москве певец Tomilove раскрыл детали нападения

Как признался певец, напали на него из-за сына, который родился у него и бывшей возлюбленной, когда они не состояли в браке. Причем, по утверждению Семена, женщина обманывала его, что принимала контрацептивы. Однако, когда он узнал о беременности, то лишь обрадовался, так как сильно хотел ребенка.

«Я сделал предложение матери сына, но она отказалась, и вместо счастливых родительских будней начался жесткий буллинг меня от нее и ее родителей, который продолжается и по сей день», - признался артист.

По словам Семена, до последнего нападения ему часто приходилось отбиваться от отца бывшей партнерши. Затем подключился и новый бойфренд матери ребенка. Больше всего певца расстраивает, что он не может нормально общаться с сыном, так как якобы семья настраивает его против отца.

«Меня пускали в квартиру, а потом выгоняли с ругательствами и кулаками демонстративно перед ребенком, каждая моя встреча с ним начиналась и заканчивалась скандалом, дракой или вызовом полиции. Дошло все до того, что уже сам ребенок устал от этого всего и уже решил подчиниться матери. Не обошлось и без вмешательства нового ее сожителя, который, я уверен, не останавливается перед применением физических мер воспитания. На сегодняшний день ребенок в присутствии них ведет себя как дрессированный щенок, который обучен говорить гадости про своего отца», - рассказал артист.

Портал «Страсти» также узнал, что Семен написал заявление в полицию после последнего избиения. По его словам, сейчас идет расследование. «Пока что не трогают ту сторону, чтобы не пропали», - уточнил певец.