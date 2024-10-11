«Похожа на папу характером»: продюсер раскрыл, станет ли снимающая пародии на отца дочь Киркорова звездой

Продюсер Сергей Дворцов высказался о будущем 12-летней дочери певца Филиппа Киркорова. Девочка сейчас активно развивает соцсети и делает контент, снимая пародии на отца. В беседе с порталом «Страсти» продюсер отметил, что Алла-Виктория – любимая дочь артиста, и он делает все для нее.

Из-за юмористических роликов наследницу Киркорова многие критикуют в Сети. Однако ее отец ничего плохого в выходках дочери не видит. Он признавался, что знает о ее «хулиганстве» и не препятствует, так как она это перерастет. Филипп верит, что у Аллы-Виктории будет все хорошо в жизни. В этом уверен и Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что девочка вполне может стать звездой.

«Алла-Виктория, наверное, любимый ребенок Филиппа. Мартин, конечно, тоже, но дочь он очень любит, это его принцесса. Я думаю, она будущая звезда. Она похожа на папу характером, уже есть у нее задатки артистизма. Она талантливая, вся в отца», - заявил Дворцов.

Продюсер отметил, что Киркоров все делает для своих детей, поэтому можно не сомневаться, что Алла-Виктория преуспеет везде, какой бы путь не выбрала. В беседе с журналистами исполнитель хита «Зайка моя» делился, что не хочет видеть дочь артисткой, но поддерживает все ее увлечения.

«Думаю, у нее большое будущее. Уверен. Конечно, Филипп Бедросович все для этого делает, абсолютно все: дорогие подарки, дни рождения, школы, отдых. Киркоров отличный отец, таких, как он, очень мало», - признался Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Филипп Киркоров на корпоративах.