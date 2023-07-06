Покатались и хватит: как избавиться от эмоциональных качелей в отношениях
Нейропсихолог Комоза объяснила, как избавиться от эмоциональных качелей в отношениях.
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Многие девушки неоднократно замечали, что находятся в отношениях с нестабильным партнером, который «подсаживает» на эмоциональные качели. Такой избранник сперва окружает вас заботой и любовью, а затем проявляет холод и равнодушие. Также он способен пропадать из вашей жизни на недели и даже месяцы, а затем внезапно появляться словно его отсутствия и не было. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, в чем причина непоследовательного поведения вашего избранника.
«Если вы оказались в такой ситуации, то высока вероятность стать жертвой созависимых отношений, т.к. эмоциональные качели, на которые вас посадил партнер, могут разрушить вашу самооценку, чувство собственной ценности, значимости и достоинства», — высказалась эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Почему мужчины устраивают эмоциональные качели в отношениях?
Разберем самые типичные причины.
Во-первых, мужчина так поступает умышленно. Он знает, что делает и специально держит вас в состоянии неопределённости, то приближая, то отдаляя от себя. Все дело в том, что женщина с разрушенной самооценкой зависима, легко управляема и удобна.
Во-вторых, он сам не знает, что делает. Такой подвид мужчины – «человек неопределённый». Сегодня он расположен к вам всем сердцем и полон любви, а завтра он избегает вас и не желает с вами общаться, впрочем, как и со всем миром.
В-третьих, он — нарцисс, абьюзер, моральный садист, и просто получает удовлетворение, наблюдая за тем, как вы страдаете и мучаетесь от неопределенности и периодического безразличия. Его эго будет вас раскачивать на эмоциональных качелях на максимальной амплитуде бесконечно.
В-четвертых, есть вариант, при котором вы сами качаетесь на этих качелях. Вероятнее всего, человеку на вас все равно: он живёт своей жизнью, иногда вспоминает о вас и появляется в вашей жизни либо от скуки, либо для закрытия каких-то своих потребностей. И снова исчезает, так как вы для него всего лишь эпизод.
Что делать, если вы обнаружили себя на этих качелях?
«Первым делом задайте себе вопрос, для чего вам отношения? Если вы хотите быть несчастными и жить в состоянии вечной неопределенности, то ничего делать не нужно: продолжайте угадывать, к какому из 4-х типов относится ваш избранник. Но если вы ответили, что хотите быть счастливой, любимой и чувствовать рядом надёжное плечо, то даже не задавайтесь вопросом, из какой категории ваш партнер. Это не имеет значения, потому что в любом случае человек не заботится о ваших чувствах, а, значит, и о вашем счастье, и нет смысла тратить на него свое время», — резюмировала специалист.
Наталья Комоза
Нейропсихолог