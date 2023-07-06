Покатались и хватит: как избавиться от эмоциональных качелей в отношениях

Почему мужчины устраивают эмоциональные качели в отношениях?

Разберем самые типичные причины.

Во-первых, мужчина так поступает умышленно. Он знает, что делает и специально держит вас в состоянии неопределённости, то приближая, то отдаляя от себя. Все дело в том, что женщина с разрушенной самооценкой зависима, легко управляема и удобна.

Во-вторых, он сам не знает, что делает. Такой подвид мужчины – «человек неопределённый». Сегодня он расположен к вам всем сердцем и полон любви, а завтра он избегает вас и не желает с вами общаться, впрочем, как и со всем миром.

В-третьих, он — нарцисс, абьюзер, моральный садист, и просто получает удовлетворение, наблюдая за тем, как вы страдаете и мучаетесь от неопределенности и периодического безразличия. Его эго будет вас раскачивать на эмоциональных качелях на максимальной амплитуде бесконечно.

В-четвертых, есть вариант, при котором вы сами качаетесь на этих качелях. Вероятнее всего, человеку на вас все равно: он живёт своей жизнью, иногда вспоминает о вас и появляется в вашей жизни либо от скуки, либо для закрытия каких-то своих потребностей. И снова исчезает, так как вы для него всего лишь эпизод.

Что делать, если вы обнаружили себя на этих качелях?