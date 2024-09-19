Подтяжка лица: что такое фейслифтинг и почему операция может длиться до девяти часов

Молодость лица можно продлить с помощью косметологических методов. Однако в определенных случаях приходится прибегать к помощи более серьезных манипуляций. В последнее время все больше людей, включая звезд шоу-бизнеса, обращаются к пластическим хирургам, чтобы сделать фейслифтинг. Что представляет собой эта модная операция и кому она показана, сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Елена Миронова.

Фейслифтинг – это хирургическая подтяжка лица и шеи, которая направлена на устранение деформаций контуров данных зон. Специалист при этом работает не только с кожей, но и устраняет птоз тканей, перемещая и фиксируя подкожный мышечно-апоневротический слой (он же коротко –SMAS). Это касается лица, а также шейной платизмы – главной мышцы, от которой зависит внешний вид этой области.

Существует несколько способов перемещения SMAS. От них и зависит цена операции, ее время, а также длительность периода реабилитации.

Варианты перемещения мышечно-апоневротического слоя:

Пликация - перемещение и прошивание глубоких тканей и фиксация в новом положении. Такой способ актуален для птоза лица и шеи I и II степени;

Композитная подтяжка лица с отслойкой, репозицией и фиксацией SMAS. Применяется при выраженном, активном птозе, такой данный способ даст более длительный результат;

Компиляция двух вышеперечисленных способов, а также использование, например, SPACE-лифтинга или авторских методик хирургов.

По последнему пункту стоит отметить, что у каждого квалифицированного хирурга, занимающегося лицом, формируется собственная техника оперирования. Она включает в себя определенные миксы и модификации уже известных методик.

Детали операции и реабилитация

Как правило, фейслифтинг занимает от 3 до 8-9 часов. Время операции зависит от объема зоны, с которой предстоит поработать, а также сложности. Факторами, увеличивающими длительность манипуляции, могут стать предыдущая пластика и некоторые косметологические процедуры. Потому очень важно честно рассказать хирургу историю своих изменений и борьбы за молодость. Плюс, провести некоторые исследования, которые позволят выбрать необходимую технологиюпредстоящей операции.