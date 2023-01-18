Подтяжка лица без операций: 3 безопасные альтернативы от пластического хирурга

После 25 лет признаки старения проявляются на лице все заметнее. Но как быть, если подтяжку лица делать еще рано или боязно, но вернуть свежесть и гладкость кожи хочется? Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC ― рассказал passion.ru, какие косметологические процедуры могут помочь в этом вопросе.

Термаж или термолифтинг

При этой методике на кожу происходит воздействие радиочастот, которые активируют в ней синтез собственного коллагена. В результате запускаются процессы самоомоложения, и кожа приобретает молодой, свежий вид, а морщины разглаживаются. По словам врача, процедура рекомендуется для омоложения кожи лица и тела у пациентов до 35 лет. Она абсолютно безболезненная, но очень эффективная: уже после первого сеанса заметен эффект и сохраняется он до 4 месяцев.

Нитевой лифтинг

Эта методика подходит обладателям всех типов кожи старше 25 лет. Во время процедуры под кожу вводятся мезонити, образующие невидимый прочный каркас. Он мягко подтягивает ткани, уплотняет кожу и не влияет на мимику лица. Кроме того, находясь в коже, нити способствуют естественной выработке коллагена и эластина, тем самым усиливая омолаживающий эффект от процедуры. Материал нитей не вызывает аллергии (что важно для обладателей чувствительной кожи) и полностью рассасывается через 2-3 года. При этом на месте введения не остается никаких следов. Эффект виден сразу, а период реабилитации составляет всего 3-4 дня.

Лазерное омоложение

С помощью лазера можно не только омолодить кожу, но также убрать пигментацию, разгладить шрамы и уменьшить расширенные поры. Врач точечно воздействует на кожу лазером, вызывая повреждение эпидермиса. Это активизирует естественное кожное омоложение ― выработку коллагена и эластина. В результате кожа обновляется и визуально преображается. Методику можно применять пациентам с 25 лет. Длительность процедуры составляет примерно 60 минут. Если кожа зрелая с выраженными признаками старения, то назначается курс процедур. Период реабилитации длится не больше недели, во время которого необходимо защищать кожу от воздействия солнца и применять специальные уходовые средства.