Подтяжка груди без имплантов: есть ли смысл такой операции
Как вернуть упругость груди без имплантов – хирург Гауэр.
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Не все женщины думают об увеличении груди, тем более если собственная имеет достаточный объём, но определённо мало кому нравится видеть свои молочные железы грустно висящими. Бюст может быть небольшим, но всё же хочется, чтобы он был эстетичным и подтянутым. Какая процедура поможет достичь такого эффекта, рассказала passion.ru пластический хирург Любовь Гауэр.
Почему грудь теряет упругость
Птоз груди (опущение груди по причине утраты упругости и эластичности – прим. ред.) может начать проявляться ещё до рождения ребёнка. На форму и размер молочных желёз влияет не только гормональный фактор, но и колебания веса, образ жизни, наследственность. Конечно, никто не отменял возрастных изменений. Со временем железистый компонент склонен преобразовываться в жир, который сам по себе является тяжёлой субстанцией, поэтому грудь под его воздействием начинает опускаться, теряется эластичность тканей. И здесь уже вернуть эстетичные формы поможет только пластическая хирургия.
Если женщину устраивает объём груди, но печалит её форма, то ей подойдёт мастопексия. Эта операция помогает сделать красивую подтяжку без установки эндопротезов и с сохранением природного размера. В результате грудь приподнимется и обретёт более эстетичную форму.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Виды подтяжки груди
Существует несколько видов подтяжки груди:
- при незначительном птозе делается разрез по ареоле (ареолярный метод);
- при второй степени птоза выполняется два разреза − по ареоле и от ареолы вниз к субмаммарной складке (вертикальная подтяжка);
- при третьей степени птоза к двум предыдущим разрезам добавляется ещё один, который идёт по субмаммарной складке (якорная подтяжка).
Всего же существует более 10 видов подтяжки груди, но все они базируются на трёх основных, которые перечислены выше.
Операция и реабилитация
По словам Любови Гауэр, при выполнении мастопексии хирург иссекает лишнюю кожу, не затрагивая подкожные ткани, и в случае необходимости перемещает ареолу выше текущего её расположения. При этом на функции грудного вскармливания операция не влияет. Если же женщина планирует в ближайшее время беременность, лучше отложить вмешательство и провести его где-то через полгода после окончания кормления грудью.
На формирование послеоперационных рубцов влияет не только работа хирурга, но и индивидуальные особенности организма пациентки. В большинстве случаев уже через год после вмешательства швы становятся тонкими, бледными и малозаметными, а грудь выглядит подтянуто, красиво и натурально. Однако здесь очень важно ответственно подойти к выбору доктора, чтобы потом радоваться результату не один год.
Любовь Гауэр
Пластический хирург