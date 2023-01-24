Подтяжка груди без имплантов: есть ли смысл такой операции

Не все женщины думают об увеличении груди, тем более если собственная имеет достаточный объём, но определённо мало кому нравится видеть свои молочные железы грустно висящими. Бюст может быть небольшим, но всё же хочется, чтобы он был эстетичным и подтянутым. Какая процедура поможет достичь такого эффекта, рассказала passion.ru пластический хирург Любовь Гауэр.

Почему грудь теряет упругость

Птоз груди (опущение груди по причине утраты упругости и эластичности – прим. ред.) может начать проявляться ещё до рождения ребёнка. На форму и размер молочных желёз влияет не только гормональный фактор, но и колебания веса, образ жизни, наследственность. Конечно, никто не отменял возрастных изменений. Со временем железистый компонент склонен преобразовываться в жир, который сам по себе является тяжёлой субстанцией, поэтому грудь под его воздействием начинает опускаться, теряется эластичность тканей. И здесь уже вернуть эстетичные формы поможет только пластическая хирургия.