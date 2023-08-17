ЭКСКЛЮЗИВЫ
21:00, 17 августа 2023
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Подтяжка Алентовой и увеличение груди Кудрявцевой: звезды, которых изуродовала пластика

Хирург Гогиберидзе перечислил звезд, которые изуродовали себя пластикой.

Подтяжка Алентовой и увеличение груди Кудрявцевой: звезды, которых изуродовала пластика

© Starface.ru

Современные звезды шоу-бизнеса имеют огромную популярность и влияние на общественное мнение. Их образы, внешний вид становятся объектом подражания для миллионов людей. Из-за этого некоторые знаменитости принимают решение сделать хирургические операции, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Однако не все такие вмешательства оправданы. Портал «Страсти» разобрал неудачные примеры пластики популярных звезд вместе с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Один из самых популярных видов хирургических процедур излюбленных звездами  — это изменение формы губ и носа. Многие из них стремятся к более объемным губам или прямому, утонченному носу.

Юлия Волкова

После рождения детей Юлия изменила свою внешность и вернулась к концертной деятельности. Это сопровождалось походом к пластическому хирургу, в результате чего ее лицо стало лишенным индивидуальности, кукольным, можно сказать, что пластика добавила ей минимум 5-10 лет к фактическому возрасту.

Юлия Волкова

Юлия Волкова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вера Алентова

Звезда фильма «Москва слезам не верит» была культовым представителем красоты среди советских женщин. К сожалению, стремление к вечной молодости привело ее к тому, что она стала жертвой пластической хирургии.

В 60 лет она сделала первые операции — подтяжку лица, пластику век, коррекцию губ и липосакцию подбородка с удовлетворительными результатами. Но этого оказалось недостаточно, и в 79 лет она продолжила делать многочисленные операции, которые привели к атрофии лицевых мышц.

Отари Гогиберидзе

Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»

Вера Алентова

Вера Алентова

© Starface.ru

Джослин Вильденштейн

Один из самых ярких примеров неудачной пластической хирургии - Джослин Вильденштейн. Бывшая привлекательная и элегантная «львица Нью-Йорка» перенесла двенадцать косметических операций, пытаясь вернуть расположение своего мужа. Несмотря на все усилия по подтяжке лица, коррекции подбородка и губ, изменению формы век, разреза глаз, напоминающих кошачьи, все было напрасно — любовь не вернулась, однако некогда привлекательное лицо превратилось в обезображенную внешность.

Джослин Вильденштейн

Джослин Вильденштейн

© PHOTOlink/Everett Collection/East News

Деми Мур

Еще один неудачный пример экспериментов с внешностью - Деми Мур. С возрастом у актрисы проявились негативные последствия от удаления комков Биша. «Кожа в области щек запала, образовав видимые впадины, которые усугубили мимические морщины. В результате лицо звезды стало выглядеть уставшим и изможденным, что добавило к её возрасту несколько лишних лет», - отметил специалист.

Операции по увеличению груди, ягодиц также являются довольно распространенными среди звезд. Они надеются на то, что это придаст им более соблазнительный и привлекательный внешний вид.

Деми Мур

Деми Мур

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лера Кудрявцева

Как и многие другие российские телеведущие, 15 лет назад в Санкт-Петербурге Лера обратилась в клинику. Врач пообещал, что имплантаты будут самого высокого качества, но, когда в конце 2019 года она попала в больницу, выяснилось, что у нее произошел разрыв имплантата.

Одним из главных факторов, побуждающих звезд к проведению лишних операций, является давление со стороны индустрии развлечений и общественного мнения на сохранение молодого внешнего вида. В этой индустрии прекрасная внешность играет огромную роль, поэтому звезды стремятся выглядеть как можно более молодыми и привлекательными. Еще одной причиной может быть низкая самооценка из-за стандартов красоты и постоянного стремления к идеалу.

Отари Гогиберидзе

Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лишние операции могут иметь серьезные последствия для здоровья. Возможны осложнения после хирургических процедур, такие как инфекции, кровотечения, нарушение функций организма.

Кроме того, проведение нескольких операций может привести к нарушению естественного баланса внешности, что может отрицательно сказаться на имидже. Многим из этих операций свойственно «исчезновение» природной красоты и уникальности внешности.

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