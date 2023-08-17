Подтяжка Алентовой и увеличение груди Кудрявцевой: звезды, которых изуродовала пластика
Хирург Гогиберидзе перечислил звезд, которые изуродовали себя пластикой.
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Современные звезды шоу-бизнеса имеют огромную популярность и влияние на общественное мнение. Их образы, внешний вид становятся объектом подражания для миллионов людей. Из-за этого некоторые знаменитости принимают решение сделать хирургические операции, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Однако не все такие вмешательства оправданы. Портал «Страсти» разобрал неудачные примеры пластики популярных звезд вместе с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.
Один из самых популярных видов хирургических процедур излюбленных звездами — это изменение формы губ и носа. Многие из них стремятся к более объемным губам или прямому, утонченному носу.
Юлия Волкова
После рождения детей Юлия изменила свою внешность и вернулась к концертной деятельности. Это сопровождалось походом к пластическому хирургу, в результате чего ее лицо стало лишенным индивидуальности, кукольным, можно сказать, что пластика добавила ей минимум 5-10 лет к фактическому возрасту.
Вера Алентова
Звезда фильма «Москва слезам не верит» была культовым представителем красоты среди советских женщин. К сожалению, стремление к вечной молодости привело ее к тому, что она стала жертвой пластической хирургии.
В 60 лет она сделала первые операции — подтяжку лица, пластику век, коррекцию губ и липосакцию подбородка с удовлетворительными результатами. Но этого оказалось недостаточно, и в 79 лет она продолжила делать многочисленные операции, которые привели к атрофии лицевых мышц.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Джослин Вильденштейн
Один из самых ярких примеров неудачной пластической хирургии - Джослин Вильденштейн. Бывшая привлекательная и элегантная «львица Нью-Йорка» перенесла двенадцать косметических операций, пытаясь вернуть расположение своего мужа. Несмотря на все усилия по подтяжке лица, коррекции подбородка и губ, изменению формы век, разреза глаз, напоминающих кошачьи, все было напрасно — любовь не вернулась, однако некогда привлекательное лицо превратилось в обезображенную внешность.
Деми Мур
Еще один неудачный пример экспериментов с внешностью - Деми Мур. С возрастом у актрисы проявились негативные последствия от удаления комков Биша. «Кожа в области щек запала, образовав видимые впадины, которые усугубили мимические морщины. В результате лицо звезды стало выглядеть уставшим и изможденным, что добавило к её возрасту несколько лишних лет», - отметил специалист.
Операции по увеличению груди, ягодиц также являются довольно распространенными среди звезд. Они надеются на то, что это придаст им более соблазнительный и привлекательный внешний вид.
Лера Кудрявцева
Как и многие другие российские телеведущие, 15 лет назад в Санкт-Петербурге Лера обратилась в клинику. Врач пообещал, что имплантаты будут самого высокого качества, но, когда в конце 2019 года она попала в больницу, выяснилось, что у нее произошел разрыв имплантата.
Одним из главных факторов, побуждающих звезд к проведению лишних операций, является давление со стороны индустрии развлечений и общественного мнения на сохранение молодого внешнего вида. В этой индустрии прекрасная внешность играет огромную роль, поэтому звезды стремятся выглядеть как можно более молодыми и привлекательными. Еще одной причиной может быть низкая самооценка из-за стандартов красоты и постоянного стремления к идеалу.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Лишние операции могут иметь серьезные последствия для здоровья. Возможны осложнения после хирургических процедур, такие как инфекции, кровотечения, нарушение функций организма.
Кроме того, проведение нескольких операций может привести к нарушению естественного баланса внешности, что может отрицательно сказаться на имидже. Многим из этих операций свойственно «исчезновение» природной красоты и уникальности внешности.