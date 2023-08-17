Подтяжка Алентовой и увеличение груди Кудрявцевой: звезды, которых изуродовала пластика

Современные звезды шоу-бизнеса имеют огромную популярность и влияние на общественное мнение. Их образы, внешний вид становятся объектом подражания для миллионов людей. Из-за этого некоторые знаменитости принимают решение сделать хирургические операции, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Однако не все такие вмешательства оправданы. Портал «Страсти» разобрал неудачные примеры пластики популярных звезд вместе с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Один из самых популярных видов хирургических процедур излюбленных звездами — это изменение формы губ и носа. Многие из них стремятся к более объемным губам или прямому, утонченному носу.

Юлия Волкова

После рождения детей Юлия изменила свою внешность и вернулась к концертной деятельности. Это сопровождалось походом к пластическому хирургу, в результате чего ее лицо стало лишенным индивидуальности, кукольным, можно сказать, что пластика добавила ей минимум 5-10 лет к фактическому возрасту.