«Подсознание подает сигналы»: психолог объяснила, почему нам снятся эротические сны
Психолог Инна Мирная объяснила, почему нам снятся эротические сны.
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Когда человеку снятся эротические сны, он начинает искать в них скрытые смыслы. Зачастую увидевший подобное сновидение задается вопросами: «О чем это говорит? Что не так с моими отношениями?». В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог и сексолог Инна Мирная прояснила волнующие моменты.
О чем наши эротические сны?
«Очень часто подсознание через эротические образы подает нам сигналы не о сексе, а о совсем других, жизненно важных вещах, на которые следует обратить внимание», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Сексолог
Во сне мы часто примеряем роли, которые нехарактерны нам в реальной жизни. Например, скромный человек в своих сновидениях становится раскрепощенным секс-гигантом. Также женщине может сниться интим с другим мужчиной, потому что между ней и супругом давно пропала страсть.
Таким образом, мозг подсвечивает наши опасения, комплексы и проблемы, чтобы мы обратили на них внимание.
Норма или нет?
Согласно многочисленным опросам, 97% всех людей хотя бы один раз в жизни фантазировали о сексе, в том числе и в сновидениях. Подобные фантазии помогают нам возбудиться, расслабиться. В норме они должны приносить удовольствие, не вызывая чувства вины и стыда.
«Если вы зациклены на своих эротических снах, считаете их предательством по отношению к партнеру, то это веские поводы обратиться за помощью к специалисту», — высказалась сексолог.
Инна Мирная
Сексолог
Как сделать сны реальностью?
В первую очередь, проанализируйте причины эротических сновидений. Как мы уже сказали, они далеко не всегда про секс. Поэтому стоит признаться себе, чего вы хотите: интима втроем или полноценного внимания от своего партнера. Если вы придёте к выводу, что хотите реализовать ночную фантазию, то самый простой способ — открыто поговорить о ней с избранником.
Чтобы начать разговор, создайте благоприятную атмосферу и делайте упор на свои чувства и переживания: «Я хочу поделиться. Мне немного страшно, я стесняюсь, но не могу молчать». Используйте обезличенные формулировки, констатирующие факт: «Мне было бы приятно, если бы мне в сексе уделяли больше внимания, больше ласкали».
«Отследите реакцию партнера и примите любую. Помните, что у него есть право отказаться, а у вас — решить, что делать дальше в этом случае, в том числе и с отношениями в целом», — резюмировала эксперт.
Инна Мирная
Сексолог