«Подсознание подает сигналы»: психолог объяснила, почему нам снятся эротические сны

Во сне мы часто примеряем роли, которые нехарактерны нам в реальной жизни. Например, скромный человек в своих сновидениях становится раскрепощенным секс-гигантом. Также женщине может сниться интим с другим мужчиной, потому что между ней и супругом давно пропала страсть.

Таким образом, мозг подсвечивает наши опасения, комплексы и проблемы, чтобы мы обратили на них внимание.

Норма или нет?

Согласно многочисленным опросам, 97% всех людей хотя бы один раз в жизни фантазировали о сексе, в том числе и в сновидениях. Подобные фантазии помогают нам возбудиться, расслабиться. В норме они должны приносить удовольствие, не вызывая чувства вины и стыда.