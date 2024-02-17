Поднимает настроение и улучшает самочувствие: сексолог рассказала все о пользе и вреде мастурбации

Существует много мнений о мастурбации. Кто-то считает, что она растрачивает энергию и либидо, а кто-то, наоборот, говорит о том, что регулярная мастурбация поднимет уровень сексуальности и вообще вылечит от всех возможных болезней. Психотерапевт-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Ксения Соломатина рассказала порталу «Страсти» о пользе и вреде самоудовлетворения.

Самый очевидный плюс мастурбации — снятие сексуального напряжения. Особенно это актуально для тех, у кого нет полового партнера или в случае разных сексуальных темпераментов. Сексолог отмечает, что неудовлетворенные потребности могут вылиться в гнев, плаксивость и раздражительность.