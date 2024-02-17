Поднимает настроение и улучшает самочувствие: сексолог рассказала все о пользе и вреде мастурбации
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Существует много мнений о мастурбации. Кто-то считает, что она растрачивает энергию и либидо, а кто-то, наоборот, говорит о том, что регулярная мастурбация поднимет уровень сексуальности и вообще вылечит от всех возможных болезней. Психотерапевт-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Ксения Соломатина рассказала порталу «Страсти» о пользе и вреде самоудовлетворения.
Самый очевидный плюс мастурбации — снятие сексуального напряжения. Особенно это актуально для тех, у кого нет полового партнера или в случае разных сексуальных темпераментов. Сексолог отмечает, что неудовлетворенные потребности могут вылиться в гнев, плаксивость и раздражительность.
«Самоудовлетворение улучшает настроение, — объясняет эксперт. — Во время оргазма выделяется ряд гормонов: окситоцин, дофамин, эндорфин, серотонин, адреналин, эстроген и тестостерон. Они положительно влияют на настроение и самочувствие».
Помимо этого, при мастурбации снижается уровень стресса, нормализует гормональный фон.
Также самоудовлетворение — это профилактика застоя крови в органах малого таза. Во время оргазма мышцы сокращаются и способствуют циркуляции крови.
«Во время мастурбации, ты изучаешь свое тело, можешь понять какие ласки тебе нравятся, а потом можешь понятно донести это до партнера, чтобы его прикосновения доводили тебя до оргазма», — пояснила Ксения Соломатина.
Вред мастурбация несет, если:
- Она носит невротический характер и обретает форму мании, тогда следует обратиться к психологу-сексологу, врачу-сексологу, врачу-психиатру;
- При частой и интенсивной стимуляции клитора снижается его чувствительность;
- При чрезмерной мастурбации снижается половое влечение к партнеру;
- Привыкание к определенному виду стимуляции, невозможность испытывать оргазм во время секса с партнером;
- Используется опасный вид стимуляции: слишком горячая струя воды, слишком сильная вибрация, стимуляция опасными предметами (расчески, карандаши и тд).
Эксперт дала совет, как превратить мастурбацию в эротическую игру с партнером.
«Создай интимную атмосферу в комнате: приглуши свет, зажги свечи, надень красивое белье и включи ритмичную музыку. Начни танцевать перед партнером, параллельно лаская и гладя свое тело. Сядь перед ним на стул или кровать и начни ласкать себя, пусть ласки плавно перетекают в легкую мастурбацию (игрушками или руками — не имеет значения). А потом начинай включать своего партнера в игру: возьми его руки и начни ими гладить и стимулировать себя так, как ты этого хочешь. После переходите к взаимным ласкам, а потом к страстному сексу. Поверь, эта игра добавит огня в вашу интимную жизнь», — советует сексолог.