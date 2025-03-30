«Подходит для тех, кто желает похудеть»: свойства груши, о которых мало кто знает

Груши не просто ароматны и сочны, но и полезны. Их нежная мякоть состоит до 80% из воды и служит отличным источником увлажнения. Также этот фрукт полезен своими углеводами, клетчаткой, витаминами и микроэлементами. В 100 граммах груши всего 40-50 калорий, что делает этот фрукт замечательным выбором для людей, следящих за своим весом. Однако есть и противопоказания, о которых также следует знать. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как отметила специалист, груша является источником витаминов группы B, витаминов C, A и K, а также минералов, таких как калий, кальций и магний, которые поддерживают не только здоровье кожи и волос, но и нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы и костной ткани.

Особую роль играют полифенолы — природные антиоксиданты, которые присутствуют в груше. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями в организме, защищая клетки от повреждений и снижая риски развития хронических заболеваний.

Стоит отметить и содержание каротиноидов в груше, которые не только поддерживают здоровье глаз, но и обладают мощным антиатеросклеротическим действием, помогая очищать сосуды от вредного холестерина и предотвращая образование тромбов. Кроме того, в грушах содержится много калия – это полезно при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови. Органические кислоты, находящиеся в плодах груш, улучшают пищеварение, обмен веществ, стимулируют деятельность почек и печени.

Эфирные масла, содержащиеся в грушах, повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие. Также они улучшают настроение, помогают бороться с депрессией. Это обусловлено химической реакций на эфирные масла. Противовоспалительный, за счет вещества арбутина, и мочегонный эффект помогает препятствовать развитию таких заболеваний как цистит, простатит, пиелонефрит.

Груши также известны своим благоприятным влиянием на пищеварение. Клетчатка, содержащаяся в этих фруктах, не только улучшает моторику кишечника, но и способствует росту полезной микрофлоры. Также груши могут снизить риск развития диабета второго типа, благодаря нормализации уровня сахара в крови.