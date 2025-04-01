Почему зубы мудрости проще удалить, чем лечить: отвечает стоматолог
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Дантисты нередко сталкиваются с вопросом, что делать с зубами мудрости – этими поздними гостями в зубном ряду. Отношение к ним неоднозначное, и нередко звучат рекомендации об удалении. С чем это связано, сайту «Страсти» рассказала стоматолог-ортодонт Надия Рамазанова.
«Зубы мудрости или как их иначе называют восьмерки — по сути, рудименты, утратившие свою первоначальную функцию в процессе эволюции. Они обычно прорезаются в возрасте от 17 до 25 лет. Но бывает и так, что они вовсе не показываются, или наоборот, лезут парами раньше или позже положенного срока»
Надия Рамазанова
Стоматолог-ортодонт
Из-за ограниченного пространства рудименты могут неправильно располагаться, провоцируя боль и оказывая сильное давление на соседние зубы. К тому же высок риск возникновения воспалений и кист, которые потом придется удалять.
Когда зубы мудрости покажутся из ряда, их будет сложно нормально чистить: мало того, что они расположены далеко и неудобно, так еще и далеко не всегда растут под правильным углом. Нередки случаи, когда зубы мудрости частично остаются «лежать» в ряду, принося боль и неудобство.
Поэтому третьи моляры часто становятся источником проблем — удаленное расположение и сложность в уходе делают их уязвимыми для кариеса, который, в свою очередь, может привести к ряду серьезных осложнений.
Воспаление десны вокруг зуба мудрости (перикоронит) — распространенное последствие. Оно сопровождается болью и отеком, затрудняя жевание и открывание рта.
Во-вторых, возможно развитие абсцесса — гнойного воспаления тканей, требующего срочного медицинского вмешательства. Кроме того, кариес на «восьмерках» может распространиться на соседние элементы ряда или привести к разрушению костной ткани.
В обоих случаях это может привести к тому, что вы не только измучаетесь болью, но и потеряете сразу несколько зубов.
Избежать поражения рудиментов довольно сложно, но регулярные визиты к стоматологу и профилактика, включающая профессиональную чистку у специалиста раз в полгода, поможет выявить проблему на ранней стадии и предотвратить серьёзные осложнения.
Почему зубы мудрости проще удалить, чем лечить
Если вам кажется, что раз ходить на чистку раз в полгода слишком часто, подумайте о том, что кариес, если его не лечить, может перерасти в пульпит или периодонтит. В таких случаях зуб мудрости приходится удалять, причем в экстренном порядке, когда состояние пациента острое и болезненное.
Анатомическое строение третьих моляров отличается высокой сложностью, а запутанная структура корней и каналов делает лечение проблематичным. В большинстве случаев, когда в корневых каналах зубов мудрости возникают воспаления, пульпиты или периодонтиты, врачи предпочитают не браться за их лечение. Это обусловлено тем, что эндодонтическое лечение (лечение каналов) таких зубов – сложный и не всегда предсказуемый процесс, требующий высокого мастерства и специализированного оборудования.
К тому же ваш стоматолог в определенных ситуациях может рекомендовать плановое удаление зубов мудрости. Например, перед началом ортодонтического лечения, когда необходимо освободить место для перемещения других зубов. Также рекомендуется удалять еще не прорезавшиеся и находящиеся в кости «восьмерки», если в будущем они могут вызвать проблемы. Такая профилактическая мера позволяет избежать острых воспалительных процессов и сохранить здоровье полости рта в долгосрочной перспективе.
Зубы мудрости сохраняют при двух факторах. Если они прорезались правильно, сохранив ровное положение и не повлияв на прикус. И если рядом с ними по какой-то причине были потеряны и не заменены имплантами другие элементы ряда. Но даже удаление рудиментов – это не трагедия, а зачастую лишь разумное решение, позволяющее избежать серьезных осложнений в будущем.
Как правильно удалять зубы мудрости
Удаление зубов мудрости — процедура, вызывающая множество тревог и вопросов у пациентов. Но на деле все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Сначала вы придете к своему стоматологу на консультацию. Вас попросят сделать панорамные снимки, затем врач их посмотрит и оценит сложность ситуации. В зависимости от того, какой будет картина, будет выбрана технология.
В простых случаях производится простая экстракция. В сложных — стоматолог разрезает десну, делит «восьмерку» на части, поочередно их извлекает и зашивает рану. В любом случае до начала процедуры всегда делается анестезия. Она может быть как местной, так и в виде общего наркоза в зависимости от сложности случая и ваших предпочтений. Так что боли во время операции вы не почувствуете в любом случае.
Проблемные зубы можно удалять как по одному, так и парами. Это обсуждается в индивидуальном порядке с каждым конкретным пациентом и зависит от чувствительности человека к наркозу, сложности расположения зубов и других анатомических особенностей челюсти. В любом случает после удаления стоматолог даст вам рекомендации, которые необходимо строго соблюдать. В большинстве случаев дантисты советуют избегать серьезных физических нагрузок, прикладывать холодные компрессы для уменьшения отека и принимать назначенные лекарства для предотвращения инфекции.
«Главное в этом деле не паниковать и помнить, что удаление зубов мудрости — довольно стандартная стоматологическая процедура, которая при правильном подходе проходит без осложнений. Если вы обратитесь в хорошую клинику, доверитесь профессионалу и будете следовать указаниям на всех этапах процесса, всё пройдет хорошо»
Надия Рамазанов
Стоматолог-ортодонт