Почему зубы мудрости проще удалить, чем лечить: отвечает стоматолог

Из-за ограниченного пространства рудименты могут неправильно располагаться, провоцируя боль и оказывая сильное давление на соседние зубы. К тому же высок риск возникновения воспалений и кист, которые потом придется удалять.

Когда зубы мудрости покажутся из ряда, их будет сложно нормально чистить: мало того, что они расположены далеко и неудобно, так еще и далеко не всегда растут под правильным углом. Нередки случаи, когда зубы мудрости частично остаются «лежать» в ряду, принося боль и неудобство.

Поэтому третьи моляры часто становятся источником проблем — удаленное расположение и сложность в уходе делают их уязвимыми для кариеса, который, в свою очередь, может привести к ряду серьезных осложнений.

Воспаление десны вокруг зуба мудрости (перикоронит) — распространенное последствие. Оно сопровождается болью и отеком, затрудняя жевание и открывание рта.

Во-вторых, возможно развитие абсцесса — гнойного воспаления тканей, требующего срочного медицинского вмешательства. Кроме того, кариес на «восьмерках» может распространиться на соседние элементы ряда или привести к разрушению костной ткани.