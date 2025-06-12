Почему возникают трещины на зубах: отвечает стоматолог

Трещины на зубах — проблема, с которой сталкиваются многие. Они могут вызвать значительный дискомфорт и даже привести к серьезным стоматологическим проблемам, если их игнорировать. Врач-стоматолог и основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков рассказал сайту «Страсти» о причинах появления трещин, их видах и местоположении, пособах распознавания и действиях при обнаружении.

Как отметил специалист, трещины на зубах могут появляться по множеству причин: неглубокие, которые никак себя не проявляют и практически незаметны, есть у 90% людей. Однако стоит понимать, что в таком случае поврежден только верхний слой, и его можно легко восстановить. Хуже, когда трещины углубляются в дентин или достигают нервно-сосудистого пучка внутри зубов.

Откуда берутся трещины

Одна из самых распространенных причин появления трещин — это механические повреждения. Это может быть связано с привычкой человека грызть твердые предметы, употреблением слишком жесткой пищи. Трещины также могут возникать из-за резкого изменения температуры — например, когда вы пьете холодный напиток сразу после горячего чая. А также из-за бруксизма (скрежетания зубами), нарушений прикуса, неправильно установленных больших пломб, из-за которых жевательная нагрузка распределяется неравномерно, кариеса, а также пародонтита. К тому же, с возрастом эмаль зубов истончается, что делает их более подверженными образованию трещин.

Где и какие бывают трещины

Трещины на зубах могут появляться в различных местах и принимать совершенно разные формы. Они бывают поверхностными и глубокими, проходящими через всю структуру зуба. Поверхностные микротрещины чаще всего затрагивают только эмаль и вызывают не боль, а скорее дискомфорт. Глубокие же могут достигать дентина или пульпы, что приводит к плачевным последствиям.

Наиболее частые места образования трещин — это жевательные поверхности больших коренных зубов из-за большой нагрузки во время пережевывания пищи. Однако они могут появиться и на передних зубах в результате травм. Особенно часто они появляются у тех, кто любит открывать бутылки или орехи зубами или злоупотребляет семечками.

Чем опасны трещины

Помимо эстетической стороны вопроса (сколы и борозды, особенно на передних зубах смотрятся отталкивающе) одна из самых больших опасностей трещин заключается в том, что через них вредные микроорганизмы легко проникают в глубину зубов, вызывая воспалительные процессы вплоть до пульпита или периодонтита. Также важно понимать, что трещина может увеличиться со временем, что, в свою очередь, приведет к ослаблению структуры зуба и его возможной потере.

В некоторых случаях треснувший зуб может вызвать сильную боль при надкусывании или при воздействии температурных раздражителей, что значительно снижает качество жизни человека. Если откладывать поход к стоматологу и не убирать вовремя даже небольшие трещины, то они будут расти углубляться, что приведет к развитию кариеса, а также разрушению и даже потере зуба.

Способ восстановления целостности эмали зависит от типа и глубины трещины. Поверхностную трещину достаточно заполировать с нанесением фторсодержащего лака или провести процедуру реминерализации. В других случаях выполняется реставрация. В случае, когда зубы нельзя спасти, потребуется имплантация, а это подразумевает бо́льшие временные и финансовые затраты, чем если бы вы сразу обратились к врачу.

Как распознать трещины

Распознать наличие трещины можно по нескольким признакам. Сред их стоит отметить боль при жевании, чувствительность к температурным изменениям пищи, видимые линии или щели на поверхности зуба, а также дискомфорт или болезненные ощущения без очевидных причин. Пропускать плановые осмотры стоматолога опасно также и потому, что некоторые микротрещины невидимы невооруженным глазом и требуют диагностики у врача с использованием специальных инструментов или рентгена. Проще говоря, сами вы их не разглядите. А, значит, они останутся без лечения.

Что делать, если у вас есть трещины на зубах