Почему возникает глубокая морщина между бровями и как ее убрать: отвечает косметолог

Когда мы хмурим брови, между ними появляется небольшая кожная складка. При расслаблении лба она исчезает, но со временем заломы становятся заметными и делают лицо хмурым. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic Екатерина Трухина в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, с чем связано появление межбровных морщин и какие существуют методы их коррекции.

Почему появляются межбровные морщины

Основным фактором является гипертонус глабеллярного мышечного комплекса межбровья. Особенностью строения мышц и кожи в области лица является то, что они плотно связаны. Поэтому куда «идет» мышца, в зависимости от ее вектора работы, в том же направлении формируется и рельеф кожи. Таким образом, если мышца находится в гипертонусе, в перенатруженности, то она будет «нагружать» кожу, и как следствие, будут формироваться морщины.

В случаях с образованием межбровных морщин большую роль играет индивидуальное состояние и активность мышц, так как бывают моменты, когда и в 23 года в состоянии покоя могут быть заметны морщины в этой зоне. В данном случае имеет смысл проводить процедуру ботулинотерапии, что станет хорошей профилактикой и в дальнейшем не понадобится коррекция филлером, потому что, как правило, если заранее данная зона профилактирована, то регулярного введения ботулотоксина для коррекции межбровной зоны бывает достаточно.

Как корректировать морщины в зоне межбровья

Основной метод коррекции межбровных морщин – введение ботулотоксина. Если морщины уже достаточно глубоко сформированы и коррекции гипертонуса не было, то, как правило, даже при расслаблении ботулотоксином, небольшие морщины в обозначенной зоне могут быть. В таком случае необходимо будет заполнить морщины препаратом (филлером) на гиалуроновой основе.