Почему во время дождя и грозы болит голова: врач перечислил причины

Головные боли периодически мучают практически всех людей. Однако у некоторых они усиливаются с переменами погоды. Так, в дождь и грозу состояние может ухудшаться. По какой причине это происходит, портал «Страсти» узнал у Александра Кружалова, невролога Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Метеочувствительность (метеопатия, метеозависимость) - комплекс симптомов, возникающий в ответ на изменения окружающей среды и погоды, проявляющийся в виде головных болей, болей в мышцах и суставах, головокружения и тошноте. У некоторых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, могут проявляться изменения настроения. Метеочувствительность в настоящее момент не признана всемирным сообществом как болезнь или болезненное состояние, однако врачи практического звена отмечают связь между изменение погоды и состояние пациентов.