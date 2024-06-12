Почему во время дождя и грозы болит голова: врач перечислил причины
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Головные боли периодически мучают практически всех людей. Однако у некоторых они усиливаются с переменами погоды. Так, в дождь и грозу состояние может ухудшаться. По какой причине это происходит, портал «Страсти» узнал у Александра Кружалова, невролога Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Метеочувствительность (метеопатия, метеозависимость) - комплекс симптомов, возникающий в ответ на изменения окружающей среды и погоды, проявляющийся в виде головных болей, болей в мышцах и суставах, головокружения и тошноте. У некоторых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, могут проявляться изменения настроения. Метеочувствительность в настоящее момент не признана всемирным сообществом как болезнь или болезненное состояние, однако врачи практического звена отмечают связь между изменение погоды и состояние пациентов.
Причины возникновения головных болей у ряда пациентов во время дождя и грозы в медицинском сообществе являются предметом споров и дискуссий. Наиболее вероятная теория предполагает, что головные боли возникают в ответ на резкое изменение барометрического давления, на которое реагируют барорецепторы менингеальных оболочек, сосудов головного мозга и рецепторов, расположенных в пазухах носа.
Александр Кружалов
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как следствие - повышается внутричерепное и артериальное давление, и возникает головная боль. Есть также предположение о влиянии влажности воздуха, его ионизации во время грозы, содержания озона в атмосфере в период грозы и магнитного поля. В настоящее время ведутся изыскания в данной области и часть из предположений находят подтверждения.
Можно сделать вывод, хоть и не окончательный, что метеочувствительность чаще всего возникает у пациентов, страдающих рядом сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых хорошо известны гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма.
Александр Кружалов
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Эксперт отметил, что нередко такая проблема возникает у людей с неврологическими заболеваниями, вызванных последствиями черепно-мозговых травм, воспалительных заболеваний ЦНС, инсульта. Это три самые распространенные причины в данной категории.