Почему виноград вызывает вздутие и диарею: отвечает гастроэнтеролог

После употребления винограда у некоторых людей появляются неприятные симптомы: вздутие живота, метеоризм, диарея. О том, с чем это связано, и как есть ягоду без вреда для здоровья, рассказала сайту «Страсти» врач-гастроэнтеролог клиники La Salute Татьяна Лакомова.

Неприятные симптомы после поедания винограда связаны не с отравлением, говорит врач. По большей части ягода состоит из воды и простых сахаров: глюкозы и фруктозы. В норме сахара быстро всасываются в тонком кишечнике, но при переедании их становится слишком много.

«Когда сахаров становится слишком много, часть из них остается неусвоенной организмом, - объяснила гастроэнтеролог. - Эти сахара попадают в толстую кишку и становятся пищей для бактерий. Бактерии расщепляют их, выделяя газы: водород, метан и углекислый газ. Из-за этого появляется вздутие живота и другие неприятные симптомы».

Кроме того, из-за избытка сахаров повышается осмотическое давление в кишечнике. Вода из окружающих тканей перетягивается в просвет кишечника, чтобы уравновесить концентрацию веществ, что может привести к диарее.

Если неприятные ощущения появляются только после перекуса виноградом — скорее всего, причина в нем. Чаще всего они возникают через в течение часа.

«Если симптомы появляются регулярно даже после небольшого количества любых фруктов, стоит проверить пищеварение. Причина может быть в непереносимости фруктозы или синдроме раздраженного кишечника. Лучше всего обратиться за консультацией к гастроэнтерологу», - заключила Татьяна Лакомова.

В среднем безопасной порцией считается 150–200 граммов винограда за один прием пищи для взрослого человека. Это примерно одна небольшая кисть. При этом лучше не есть виноград на пустой желудок и не запивать его водой — это увеличивает риск вздутия.

Людям с сахарным диабетом перед употреблением винограда лучше проконсультироваться с врачом.