Почему вес возвращается после диеты: психолог назвала главные ошибки худеющих

Дело в том, что мозг воспринимает любую попытку ограничить питание и снизить вес как угрозу для себя. Как только вы сели на диету - ваш организм перестает вам доверять. Ему все равно, самостоятельно вы решили не есть или вас вынудили обстоятельства - он будет всячески вас спасать и помогать выживать.

Очень часто вес после завершения диеты быстро возвращается назад, еще и с плюсом. Таким образом «умный» организм делает запасы, чтобы выжить в условиях будущего «неблагоприятного периода».

К тому же, любая диета - это лишение, которое приведет к «запрещенке». Как только вы уберете ограничение (сами или сорветесь), вы начнете буквально поглощать запрещенную ранее еду в больших количествах. Кроме того, с каждой новой диетой сигналы голода и насыщения притупляются, и вы уже с трудом разберетесь - где вы хотите есть, а где заедаете стресс или скуку.