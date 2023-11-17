Почему вес возвращается после диеты: психолог назвала главные ошибки худеющих
Психолог Ольга Брауэр рассказала, как правильно худеть без жестких диет.
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Диеты являются самым популярным способом сбросить лишний вес и привести фигуру в порядок. В погоне за стройностью люди готовы истязать себя ради заветного снижения стрелки на весах. Психолог по осознанному питанию Ольга Брауэр в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, к каким последствиям могут привести жесткие ограничения в питании.
Как пояснила эксперт, гиподинамия, несбалансированное питание, употребление фастфуда, жиров и сахара в чрезмерных объемах приводит к появлению лишнего веса. При этом среди молодых людей ожирение распространяется в два раза быстрее, чем среди взрослых.
«Однако, любые ограничения в питании опасны тем, что могут привести к развитию расстройств пищевого поведения. Особенно, если это касается детей и подростков. Любые запреты на чипсы и сладости приведут к тому, что ребенок будет есть их тайно».
Ольга Брауэр
Психолог по осознанному питанию
Дело в том, что мозг воспринимает любую попытку ограничить питание и снизить вес как угрозу для себя. Как только вы сели на диету - ваш организм перестает вам доверять. Ему все равно, самостоятельно вы решили не есть или вас вынудили обстоятельства - он будет всячески вас спасать и помогать выживать.
Очень часто вес после завершения диеты быстро возвращается назад, еще и с плюсом. Таким образом «умный» организм делает запасы, чтобы выжить в условиях будущего «неблагоприятного периода».
К тому же, любая диета - это лишение, которое приведет к «запрещенке». Как только вы уберете ограничение (сами или сорветесь), вы начнете буквально поглощать запрещенную ранее еду в больших количествах. Кроме того, с каждой новой диетой сигналы голода и насыщения притупляются, и вы уже с трудом разберетесь - где вы хотите есть, а где заедаете стресс или скуку.
«К снижению веса нужно подходить с умом и не впадать в крайности. Здесь важно работать с мышлением, диетными установками. Тогда вы сможете прийти к стабильному весу, который будет удерживаться без вашего контроля. Важно переучить мозг, чтобы он воспринимал снижение массы тела не как угрозу для себя, а как благо».
Ольга Брауэр
Психолог по осознанному питанию
Огромный вклад в нестабильное эмоциональное состояние внесла пандемия, проблемы на работе, постоянное использование гаджетов. Мы все время живем в состоянии тревожного фона. И еда в какой-то мере становится отдушиной.
В итоге люди заедают свои эмоции, а не пытаются справляться с ними. Что тоже, как и в случае с диетами, ведет по замкнутому кругу: организм устал, требует отдыха, а его пытаются «заткнуть» едой. После такого приема пищи организм не испытает ни насыщения, ни удовлетворения, потому что мозг просил не этого.