Почему в новогоднюю ночь лучше отказаться от глинтвейна и чая

Праздничные застолья — это время радости и веселья, однако за всем этим удовольствием стоит не забывать о здоровье, особенно о состоянии своих зубов. Чтобы после новогодних каникул не пришлось срочно бежать к стоматологу, стоит исключить некоторые продукты с праздничного стола. Об этом сайту «Страсти» рассказала специалист клиники «Мегастом» Светлана Фролова.

Газированные напитки

Начнем с газированных напитков со льдом и лимоном — лимонады, различные коктейли, и даже пунши. Все это может стать опасным для ваших зубов. Сочетание сладких газировок и пирогов, салатов и закусок может спровоцировать повышенную чувствительность зубов или вызвать деминерализацию эмали, что, в свою очередь, приводит к образованию поверхностного кариеса.

Кроме того, кислота в газированных напитках может разрушать зубную эмаль, особенно если вы запиваете ею сладости.

Горячие напитки

Не забудем и о горячих напитках, таких как глинтвейн и чай, которые становятся особенно популярными в холодное время года. Порой нам нравится пить такие напитки прямо на морозе, и мы можем даже не подозревать о том, что резкая разница температур холодного воздуха и горячего напитка может привести к образованию трещин в эмали, а также ускорить процессы деминерализации.

Отдавайте предпочтение напиткам комнатной температуры или дайте горячему чаю немного остыть перед употреблением.

Сладости

Также стоит обратить внимание на большое количество сладостей, конфет и леденцов, которые часто заполняют новогодний стол. Они могут стать настоящей проблемой — сахар, содержащийся в этих лакомствах, сплошь покрывает зубы, создавая идеальные условия для размножения бактерий.

Особенно это касается детей, которых трудно удержать от сладостей: леденцы, прилипая к эмали, могут существенно ухудшить состояние зубов и привести к кариесу быстрее, чем вы думаете.

Не стоит забывать и о взрослых — ириски и леденцы могут спровоцировать снятие коронок, выпадение пломб и, безусловно, кариес.

Кислые продукты

Кроме перечисленных продуктов, важно обратить внимание на наличие кислых закусок. Это - маринованные огурцы или квашеная капуста.

Кислоты могут негативно воздействовать на зубную эмаль, ослабляя ее и провоцируя кариес. Лучше всего балансировать такие закуски с нейтральными или сладкими продуктами, которые могут помочь минимизировать риск.