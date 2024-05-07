Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди: отвечает врач
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Рак груди все чаще выявляют у молодых женщин. Порой опухоли находят у пациенток, которым еще нет и 40−45 лет. С чем связана такая тенденция рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач-маммолог клиники К+32 Мария Карпова.
Врач объяснила, что в первую очередь увеличение числа пациенток младше 45 лет связано с ранним выявлением рака груди. Женщины стали осознанно относиться к своему здоровью. Те опухоли, которые они могли годами растить, выявляются на ранних стадиях. Кроме того, больше значения придают семейной истории, генетическим рискам — сейчас эта информация более доступна.
«Важно помнить, что рак груди может быть диагностирован в любом возрасте, даже в 20 с небольшим лет, хотя это встречается реже. В США 9% всех новых случаев рака груди обнаруживают у женщин младше 45 лет», — говорит Мария Карпова.
Специалист перечислила следующие факторы риска развития РМЖ в молодом возрасте:
- Близкие родственники, в том числе мужчины, болели раком молочной железы;
- У кого-то из близких родственниц был рак яичников;
- У вас есть мутации генов BRCA1 и BRCA2;
- В детстве или подростковом возрасте вы подвергались лучевой терапии в области грудной клетки;
- Длительное курение или употребление алкоголя;
- Взаимодействие с канцерогенными веществами.
Еще одна причина увеличения числа пациенток с раком молочной железы в возрасте младше 40−45 лет — рост процента гормонозависимых опухолей данного органа.
«Это онкология, которая развивается под действием женских гормонов — эстрогена и/или прогестерона, — объяснила врач. — Факторами риска считаются заболевания яичников и надпочечников, раннее начало менструаций, возраст рождения первого ребенка в 35+ лет, нарушения гормонального баланса. Также есть теория, что заболеваемость раком молочной железы растет из-за ухудшения экологии в мире и увеличения количества генно-модифицированных продуктов».
Маммографический скрининг, согласно приказу Минздрава, начинается с 40 лет, до этого возраста рекомендовано УЗИ молочных желез. На первичных приемах подробно собирается анамнез для того, что учесть все риски и вовремя предотвратить развитие патологии. Самообследование груди не решает все проблемы. Во-первых, если женщина действительно что-то нащупала, это значит, что к маммологу нужно было идти вчера. Во-вторых, нащупать можно что угодно — от злокачественного образования до безобидной железистой дольки. В этом случае только врач может поставить точный диагноз.