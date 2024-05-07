Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди: отвечает врач

Рак груди все чаще выявляют у молодых женщин. Порой опухоли находят у пациенток, которым еще нет и 40−45 лет. С чем связана такая тенденция рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач-маммолог клиники К+32 Мария Карпова.

Врач объяснила, что в первую очередь увеличение числа пациенток младше 45 лет связано с ранним выявлением рака груди. Женщины стали осознанно относиться к своему здоровью. Те опухоли, которые они могли годами растить, выявляются на ранних стадиях. Кроме того, больше значения придают семейной истории, генетическим рискам — сейчас эта информация более доступна.