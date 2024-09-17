Почему у беременных женщин увеличивается нога: отвечает врач
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Порой беременные женщины отмечают интересные изменения в своем организме, с которыми они ранее не сталкивались. Некоторые замечают, что у них увеличился размер ноги. Сайт «Страсти» узнал у врача-гинеколога «ИНВИТРО-Приволжье» Надежды Макаровой, чем это вызвано, и какие необычные физиологические изменения происходят в организме будущих мам.
Увеличение размера ноги может быть вызвано физиологическими изменениями, происходящими в организме во время беременности. Как правило, будущие мамы набирают вес — из-за этого может возрасти нагрузка на ноги, и, как следствие, появится отечность. Она же зачастую возникает на последних сроках беременности.
В организме у беременных женщин увеличивается уровень релаксина и других гормонов. Это, как пояснила врач, может привести к ослаблению связок и суставов и повлиять на структуру стопы и, как следствие, на ее размер.
Изменение центра тяжести во время беременности также может влиять на походку и распределение нагрузки на стопы.
«Размер ноги после родов может вернутся к обычному, однако не всегда, — говорит специалист. — Например, если во время беременности значительно увеличилась масса тела, то размер ноги может остаться увеличенным. Возвращение к норме обычно происходит в течение нескольких недель или месяцев после родов в период восстановления организма. Здесь все индивидуально и сроки могут варьироваться»
Если отечность выражена очень сильно и не проходит после отдыха или сопровождается болью, дискомфортом, покраснением или теплотой в области лодыжек, стоит сказать об этом врачу. Односторонняя (только на одной ноге) отечность вместе с повышенным давлением и головной болью может указывать на тромбообразование, заключила Надежда Макарова.
«У каждой женщины изменения протекают по-разному и зависят от индивидуальных особенностей организма, образа жизни и генетики. Однако есть признаки, которые присущи многим будущим мамам: изменение качества кожи может привести к меланичным пятнам и растяжкам, а гормоны — влияют на настроение, либидо и общее самочувствие, вызывают тошноту, изжогу, запор», — пояснила врач.