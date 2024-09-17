Почему у беременных женщин увеличивается нога: отвечает врач

Порой беременные женщины отмечают интересные изменения в своем организме, с которыми они ранее не сталкивались. Некоторые замечают, что у них увеличился размер ноги. Сайт «Страсти» узнал у врача-гинеколога «ИНВИТРО-Приволжье» Надежды Макаровой, чем это вызвано, и какие необычные физиологические изменения происходят в организме будущих мам.

Увеличение размера ноги может быть вызвано физиологическими изменениями, происходящими в организме во время беременности. Как правило, будущие мамы набирают вес — из-за этого может возрасти нагрузка на ноги, и, как следствие, появится отечность. Она же зачастую возникает на последних сроках беременности.

В организме у беременных женщин увеличивается уровень релаксина и других гормонов. Это, как пояснила врач, может привести к ослаблению связок и суставов и повлиять на структуру стопы и, как следствие, на ее размер.

Изменение центра тяжести во время беременности также может влиять на походку и распределение нагрузки на стопы.