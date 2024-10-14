Почему с возрастом улыбка Джонни Деппа испортилась: разбор стоматолога Элины Макаревич

Джонни Депп – главный пират Карибского моря – в этом году отметил свое 61-летие. Американский кассовый актер, режиссер и музыкант всегда обладал исключительной харизмой, но поклонники замечали один недостаток – его улыбка никогда не отличалась красотой. Но, несмотря на плохое состояние зубов, артист чувствовал себя уверенно. Все изменилось, когда у Деппа появилась новая возлюбленная – русская девушка Юлия. Именно она подала ему идею сменить пиратскую улыбку на голливудскую. И вот совсем недавно поклонники заметили его в баре на Багамах с новой ослепительной улыбкой. О смене имиджа, в том числе и работе над зубами, актер упомянул и на 72-м Международном кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, чем вызвал восторженные комментарии своих фанатов.

Сайт «Страсти» вместе с врачом ортодонтом-стоматологом, гнатологом Элиной Макаревич на примере Джонни Деппа разбирался в том, почему с возрастом наша улыбка портится.

Красивую улыбку на подсознании мы воспринимаем как признак молодости. А также Часто она свидетельствует о том, что человек успешен и уверен в себе, в нее заложена информация о самом человеке, о том, как он относится к себе и к миру, в котором живет. Поэтому вызывают недоумение те люди, которые, даже имея возможность позволить себе исправить проблемные зубы, не используют ее.

Как меняется с возрастом состояние зубов

В течение жизни любой человек сталкивается с таким явлением, как кариес, который нередко дает различные осложнения. А недостаточная гигиена только усугубляет этот процесс.