Почему с возрастом улыбка Джонни Деппа испортилась: разбор стоматолога Элины Макаревич
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Джонни Депп – главный пират Карибского моря – в этом году отметил свое 61-летие. Американский кассовый актер, режиссер и музыкант всегда обладал исключительной харизмой, но поклонники замечали один недостаток – его улыбка никогда не отличалась красотой. Но, несмотря на плохое состояние зубов, артист чувствовал себя уверенно. Все изменилось, когда у Деппа появилась новая возлюбленная – русская девушка Юлия. Именно она подала ему идею сменить пиратскую улыбку на голливудскую. И вот совсем недавно поклонники заметили его в баре на Багамах с новой ослепительной улыбкой. О смене имиджа, в том числе и работе над зубами, актер упомянул и на 72-м Международном кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьян, чем вызвал восторженные комментарии своих фанатов.
Сайт «Страсти» вместе с врачом ортодонтом-стоматологом, гнатологом Элиной Макаревич на примере Джонни Деппа разбирался в том, почему с возрастом наша улыбка портится.
Красивую улыбку на подсознании мы воспринимаем как признак молодости. А также Часто она свидетельствует о том, что человек успешен и уверен в себе, в нее заложена информация о самом человеке, о том, как он относится к себе и к миру, в котором живет. Поэтому вызывают недоумение те люди, которые, даже имея возможность позволить себе исправить проблемные зубы, не используют ее.
Как меняется с возрастом состояние зубов
В течение жизни любой человек сталкивается с таким явлением, как кариес, который нередко дает различные осложнения. А недостаточная гигиена только усугубляет этот процесс.
Проблемы возникают и со старыми пломбами. Они со временем теряют герметизацию, нарушается их прилегание, а в итоге они начинают выглядеть непривлекательно. Но это не все. С возрастом происходит физиологическая стираемость зубов, когда постепенно убывает жевательная поверхность, ограниченная эмалью. А если еще и неправильный прикус, человек сталкивается с патологической стираемостью. Здесь наблюдается прогрессирующая деструкция твердых тканей зубов. В нашем случае у Джонни Деппа определили именно повышенную стираемость.
Элина Макаревич
Ортодонт-стоматолог, гнатолог
Еще одно неприятное явление – изменение цвета зубной эмали. С возрастом зубы приобретают желтый оттенок.
Все эти изменения в совокупности приводят к тому, что улыбку приходиться «прятать». Столкнувшись с таким явлением, люди принимают решение обратиться к врачам-стоматологам, чтобы реабилитировать зубочелюстную систему и получить эстетический эффект.
Как проходит процесс реабилитации зубочелюстной системы
Реабилитация включает в себя несколько этапов:
- В первую очередь пациент проходит тщательную диагностику.
- Вторая процедура – санация зубов. Пациенту проводят лечения кариеса и его осложнений, и других воспалительных процессов при их обнаружении.
- Часто возраст требует обращения к врачу-парадонтологу. Его задача – лечение десен и костных структур, что помогает привести в порядок ткани зубов. При наличии парадонтических проблем дальнейшее лечение осложняется.
- Следующий этап – ортодонтическая подготовка. Она необходима для будущей работы врача-ортопеда и заключается в формировании правильного прикуса. Бывает, что при протезировании сошлифовывается большое количество тканей зубов, это происходит из-за того, что прикус неправильный. Именно для правильного протезирования и сохранения функции врач-ортодонт работает с прикусом.
- Многим пациентам необходима помощь врача-хирурга, когда требуется установка имплантов.
- Последний этап – лечение у врача-ортопеда. Он занимается установкой коронок и виниров.
Как видно, для достижения голливудской улыбки нужна комплексная работа целого ряда специалистов с обязательной работой врача-ортопеда. Тогда некрасивая когда-то улыбка пожелтевших, требующих лечения зубов, как было у Джонни Деппа, превращается в жемчужную и обворожительную.
Элина Макаревич
Ортодонт-стоматолог, гнатолог
Как меняется самоощущение человека с приобретением новой улыбки
Кода мы стесняемся своей улыбки, то выглядим неуверенно, создаем впечатление неухоженного человека с кучей проблем и различных неприятностей. Но когда мы исправляем ситуацию, внешнее восприятие меняется. Мы представляем собой позитивного, успешного и уверенного человека, который любит себя и его любят окружающие. Такого эффекта можно достичь, попав в руки грамотного врача. Ведь лечение заключается не только во внешнем эффекте. Настоящий профессионал сделает вашу улыбку ослепительной и позаботится о том, чтобы реабилитация прошла без осложнений, не принесла проблем с мышцами, суставом и зубами в дальнейшем.