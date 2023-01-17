Почему россияне так не любят знаменитостей-благотворителей

Эгоистические мотивы благотворительности

Альтруизм социально одобряем, а благотворительность подкрепляет ощущение себя хорошим человеком. Согласно исследованию, тщеславие тоже может мотивировать помогать: всем нам приятно слышать благодарность в свой адрес. А кто-то верит, что добро возвращается.

«Но я не вижу ничего плохого в эгоистических мотивах. Естественно, делясь своими ресурсами, мы хотим чувствовать себя лучше, чем до этого. Ребенку или взрослому, которым мы собираем на лечение, все равно, почему конкретный человек пожертвовал деньги», - поясняет Маша Субанта.

Многие знаменитости, наоборот, не любят афишировать участие в проектах НКО, потому что после этого их обвиняют в пиаре и пишут советы из серии: «Лучше продай свою дорогую машину или сумочку и сам помоги».

Осуждающие забывают, что благотворительным организациям важно расширение аудитории. Благодаря селебрити люди узнают про фонд, и кто-то начинает поддерживать его регулярно.

«Многие сборы закрываются переводами по 50-100 рублей, просто таких пожертвований десятки тысяч от добряков по всему миру. И превращаются они, например, в нужную инвалидную коляску или протез, когда аудитория растет. Так что я за то, чтобы о добрых делах говорить вслух и подавать пример другим».

Жертвовать или делиться?