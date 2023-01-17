Почему россияне так не любят знаменитостей-благотворителей
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По результатам опроса, в 2022 году 75% респондентов из России участвовали в благотворительной деятельности. Но всегда ли у добрых дел исключительно чистые намерения, и так ли это плохо — иметь не только бескорыстные мотивы? Поговорили с основательницей благотворительного фонда «Клуб добряков» Машей Субанта.
Благотворителям нравится быть причастными к большому делу, когда от их действий чья-то жизнь меняется к лучшему. Но часто мне пишут, что, помогая другим, они вдруг понимают, что в их жизни не все так плохо. Меня же огорчает обесценивание собственных проблем на фоне чужих. Сильный человек — не только тот, кто поддерживает нуждающихся. В первую очередь он должен позаботиться о себе.
Маша Субанта
Основательница благотворительного фонда «Клуб добряков»
Эгоистические мотивы благотворительности
Альтруизм социально одобряем, а благотворительность подкрепляет ощущение себя хорошим человеком. Согласно исследованию, тщеславие тоже может мотивировать помогать: всем нам приятно слышать благодарность в свой адрес. А кто-то верит, что добро возвращается.
«Но я не вижу ничего плохого в эгоистических мотивах. Естественно, делясь своими ресурсами, мы хотим чувствовать себя лучше, чем до этого. Ребенку или взрослому, которым мы собираем на лечение, все равно, почему конкретный человек пожертвовал деньги», - поясняет Маша Субанта.
Многие знаменитости, наоборот, не любят афишировать участие в проектах НКО, потому что после этого их обвиняют в пиаре и пишут советы из серии: «Лучше продай свою дорогую машину или сумочку и сам помоги».
Осуждающие забывают, что благотворительным организациям важно расширение аудитории. Благодаря селебрити люди узнают про фонд, и кто-то начинает поддерживать его регулярно.
«Многие сборы закрываются переводами по 50-100 рублей, просто таких пожертвований десятки тысяч от добряков по всему миру. И превращаются они, например, в нужную инвалидную коляску или протез, когда аудитория растет. Так что я за то, чтобы о добрых делах говорить вслух и подавать пример другим».
Жертвовать или делиться?
За девять лет волонтерства и работы в фонде Маша Субанта поняла две вещи. Во-первых, спасательство ведет к эмоциональному выгоранию, потому что «вкладываешь больше, чем получаешь». Во-вторых, это проявление гордыни: возникает заблуждение, что «только ты в силах решить чужие проблемы и знаешь, как лучше». В «Клубе добряков» принято помогать в удовольствие — не отказывая себе в чашке кофе или чем-либо еще.
Человеку важно знать, почему он помогает и что чувствует в этот момент, такая осознанность снижает риск выгорания. Если после доброго поступка вы станете счастливее, то принесете пользу не только нуждающимся, но и себе. Жертвовать и стыдиться рассказать об этом — неэффективно. Делиться из достатка, быть открытым, соблюдать баланс — большой вклад и в себя, и в мир.
Маша Субанта
Основательница благотворительного фонда «Клуб добряков»