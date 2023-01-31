Почему распался «блогерский» роман между Идой Галич и Стасом Круглицким и что могло спасти отношения

Почему «блогерский» роман между Идой Галич и Стасом Круглицким потерпел крах и что могло спасти их отношения, рассказала passion.ru нумеролог и специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман.

Ида родилась 3 мая 1990 года. Земной паспорт 3, космический паспорт 9. Длинный код 3051990279213. Стас Круглицкий появился на свет 18 марта 1987-го. Земной паспорт 9, космический паспорт 1. Длинный код 180319873710358.

В диагонали сексуальность 3-5-7 у Иды четыре цифры, что говорит о сильном темпераменте и о том, что близость ей необходима постоянно. Тогда как у ее экс-партнера, Стаса Круглицкого, шесть цифр — это говорит о перезагрузке в этой сфере и об очень богатой фантазии. Стас и Ида при этом обладают сильным духом, их сложно сломить, поскольку у каждого по шесть цифр в диагонали 1-5-9. Скорее всего, они четко идут по своему предназначению, считает Лидерман.

Что касается амбиций , у Иды и Стаса по шесть цифр в строке 1-2-3. Им необходимо расти духовно, постоянно развиваться, не останавливаться. В сфере денежных отношений у Иды и Стаса всего одна цифра в строке 4-5-6 – это значит, что им может быть трудно зарабатывать деньги и было бы проще, если бы они были у партнера — на этой почве могут возникать разногласия. В семейных отношениях у Иды в строке 2-5-8 три цифры, а у Стаса четыре. То есть они не знают, создавать семью или нет, по большей части это воля случая, поясняет эксперт.

Также Ирина Лидерман использовала таро-нумерологию, чтобы посмотреть на пару бывших возлюбленных через арканы таро.

Ида — это тройка, аркан Императрица . Она может проявляться не очень благостно, если будет много тратить, идти по головам, совершать нечестные поступки ради наживы. Иде обязательно нужно исцелить кармические долги перед братьями и сестрами. Нумеролог отмечает, что творчество у Иды с детства, поэтому ей обязательно нужно быть в благостном ключе.