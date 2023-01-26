Почему работа на удалёнке по ощущениям длится не 8 часов, а все 24 и как это исправить
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Удалённый формат работы поначалу может казаться сказкой: не нужно рано вставать и ехать в офис, можно выбирать, когда приступать к задачам. Однако спустя время можно обнаружить себя измождённым: ты ничего не успеваешь, а работа будто бы длится не 8 часов, а все 24. Почему так происходит и как организовать своё время на удалёнке, рассказала passion.ru бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние» Катерина Акман.
Вместе с переходом на удалёнку появляется не только свобода, но и большая ответственность, считает специалист. По её словам, с непривычки справиться с этой свободой не так-то просто.
Теперь ты полностью несёшь ответственность за результаты, а не за присутствие в офисе. Нужно учиться управлять своим временем эффективно, следовать собственному графику и говорить нет отвлекающим факторам.
Катерина Акман
Бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние»
По мнению коуча, удалённый формат мешает получать невербальную оценку о себе от коллектива. «Сотрудник, который работает в офисе, может не справляться с задачами и видеть реакцию руководителя: проявляет ли он недовольство? Его интонации меняются, или всё в порядке? Дома таких сигналов мы получить не можем. В итоге часто получается, что человек работает много, его отвлекают, и он не понимает, как справляется с задачами, потому что не получает обратной связи. Это приводит к ощущению измотанности», — пояснила она.
Однако с этим можно справиться, считает эксперт. Из дома можно работать так же эффективно, как из офиса, однако нужны чёткие «правила игры». Акман отмечает, что организация труда на удалёнке требует больше управленческих и лидерских компетенций от руководителя. Если же он сам только осваивает этот процесс, сотруднику следует взять на себя ответственность и договориться о планах.
Нужно требовать от руководителя, чтобы он чётко поставил задачи и проговорил свои ожидания. Бывает, что сотрудник сам решает, что делать, делает, а потом выясняется, что это было не нужно. Такая ситуация демотивирует. Важно согласовать всё на начальном этапе и быть уверенным, что в конце будет встреча: подведение итогов, оценка результатов.
Катерина Акман
Бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние»
Кроме того, эксперт рекомендовала регулярно вести список задач: например, с помощью Google-календаря. Важно расписывать время по часам, отводить конкретные промежутки под задачи и просить близких не беспокоить в это время.
«Также важно оборудовать себе комфортное и тихое рабочее место. Если сложно сделать это дома, можно пойти в коворкинг или кафе. Обязательно найдите место, где вас не будут беспокоить», — заключила Акман.