Почему работа на удалёнке по ощущениям длится не 8 часов, а все 24 и как это исправить

Удалённый формат работы поначалу может казаться сказкой: не нужно рано вставать и ехать в офис, можно выбирать, когда приступать к задачам. Однако спустя время можно обнаружить себя измождённым: ты ничего не успеваешь, а работа будто бы длится не 8 часов, а все 24. Почему так происходит и как организовать своё время на удалёнке, рассказала passion.ru бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние» Катерина Акман.

Вместе с переходом на удалёнку появляется не только свобода, но и большая ответственность, считает специалист. По её словам, с непривычки справиться с этой свободой не так-то просто.