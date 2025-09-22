Почему появляется второй подбородок и как избавиться от проблемы
© Freepik
Изменения на шее с годами проявляются все отчетливее. Образуются вертикальные тяжи и мелкие складки на коже, напоминающие гармошку, избыток и провисание мягких тканей, второй подбородок. Всё это скрадывает естественную красоту, визуально добавляя лишние годы и килограммы, даже если женщина ещё молода и привыкла следить за собой. Как сохранить шею изящной и подтянутой, несмотря на возраст, сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Александр Катков.
Как появляется второй подбородок
Вторым подбородком считается дополнительный объем между нижней челюстью и шеей, образованный избытками жировой ткани, ослаблением мышечных структур и гипертрофией подчелюстных слюнных желез. Заметный дефект ухудшает внешний вид, поэтому становится частым поводом для обращения к пластическому хирургу.
Причин возникновения этой проблемы несколько. В их числе:
- Возраст. По мере старения кожа теряет упругость, ослабевает мышечный каркас лица и шеи. Это приводит к опущению мягких тканей нижней трети лица, делая контур провисшим и неровным;
- Наследственная предрасположенность, связанная, например, с анатомическими особенностями черепа, шеи, типом старения;
- Увеличение подчелюстных слюнных желез в результате возрастной их гипертрофии;
- Неправильная осанка. Привычка сутулиться, низко наклоняться головой при чтении или ходьбе приводит к ослаблению платизмы, и мышц, поддерживающих овал лица. С этими же процессами связывают понятие «технической шеи», когда двойной подбородок становится типичным признаком частой работы с гаджетами.
- Избыточный вес. Лишние килограммы приводят к увеличению толщины жировой прослойки под подбородком, формируя некрасивые складки на шее;
Появление морщин на шее и снижение тонуса кожи может стать результатом длительного пребывания на солнце, резкого похудения, курения, неполноценного или неправильного ухода.
Способы коррекции шеи
В зависимости от особенностей проблемы врач подбирает оптимальный вариант коррекции.
- Глубокая пластика шеи и подбородка. Это комплекс манипуляций, в процессе которых врач выполняет корсетную пластику мышц шеи и подбородка, удаляет избыточные мягкие ткани и подплатизменный жир, устраняет гипертрофию
слюнных желез. В результате шея и контур нижней челюсти выглядят упругими и подтянутыми, обеспечивая видимый омолаживающий эффект. Эффективна при возрастных изменениях.
- Платизмопластика. Подтяжка подкожной шейной мышцы позволяет устранить опущение мягких тканей, избавиться от морщин и складок, улучшить упругость кожи. Благодаря процедуре линия подбородка выглядит более четкой, а кожа – гладкой и подтянутой.
- Липосакция. В процессе операции удаляют избыточные жировые отложения в области подбородка и шеи. Процедура эффективна для устранения поверхностного подкожного жира и проводится, в основном, молодым пациентам с хорошим
- качеством кожи.
Все применяемые методики выполняют комплексно со Спейслифтингом или последовательно, дополняя друг друга. Для проведения глубокой пластики шеи доступ осуществляется через небольшой разрез под подбородком, размером 2 см. Если выполняется платизмопластика одновременно со Спейслифтингом, тогда доступы расположены за козелком в ушной раковине и под подбородком.
Каждый случай индивидуален, поэтому работа пластического хирурга строится с учетом анатомического портрета пациента с ориентиром на желаемый результат. Например, если второй подбородок это не только излишки жира, но и результат возрастных изменений, врач может предложить глубокую пластику шеи. Операция поможет сделать контуры нижней трети лица и шеи более очерченными, выраженными и молодыми.
Когда нужно обращаться к специалисту
Выраженность возрастных изменений на шее определяется несколькими признаками, по которым специалист оценивает необходимость пластической коррекции шеи. К ним относят:
- вертикальные тяжи платизмы, морщины на шее, слабый тонус кожи;
- избыточные жировые отложения, двойной подбородок;
- сглаженная линия шейно-подбородочного угла;
- выраженные кожные складки на шее, провисшие мягкие ткани.
Для проведения пластики какая-то особенная и специальная подготовка не нужна. Достаточно пройти общее обследование и сдать анализы, стандартные для любого хирургического вмешательства.
«Преимуществом хирургической коррекции считается длительно сохраняющийся эффект до 10-15 лет. Альтернативные методы, например, использование специальных средств для ухода, массажи или упражнения не смогут обеспечить такой же стойкий и выраженный результат, даже если бороться с проблемой постоянно»
Александр Катков
Пластический хирург