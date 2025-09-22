Почему появляется второй подбородок и как избавиться от проблемы

Изменения на шее с годами проявляются все отчетливее. Образуются вертикальные тяжи и мелкие складки на коже, напоминающие гармошку, избыток и провисание мягких тканей, второй подбородок. Всё это скрадывает естественную красоту, визуально добавляя лишние годы и килограммы, даже если женщина ещё молода и привыкла следить за собой. Как сохранить шею изящной и подтянутой, несмотря на возраст, сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Александр Катков.

Как появляется второй подбородок

Вторым подбородком считается дополнительный объем между нижней челюстью и шеей, образованный избытками жировой ткани, ослаблением мышечных структур и гипертрофией подчелюстных слюнных желез. Заметный дефект ухудшает внешний вид, поэтому становится частым поводом для обращения к пластическому хирургу.

Причин возникновения этой проблемы несколько. В их числе:

Возраст. По мере старения кожа теряет упругость, ослабевает мышечный каркас лица и шеи. Это приводит к опущению мягких тканей нижней трети лица, делая контур провисшим и неровным;

Наследственная предрасположенность, связанная, например, с анатомическими особенностями черепа, шеи, типом старения;

Увеличение подчелюстных слюнных желез в результате возрастной их гипертрофии;

Неправильная осанка. Привычка сутулиться, низко наклоняться головой при чтении или ходьбе приводит к ослаблению платизмы, и мышц, поддерживающих овал лица. С этими же процессами связывают понятие «технической шеи», когда двойной подбородок становится типичным признаком частой работы с гаджетами.

Избыточный вес. Лишние килограммы приводят к увеличению толщины жировой прослойки под подбородком, формируя некрасивые складки на шее;

Появление морщин на шее и снижение тонуса кожи может стать результатом длительного пребывания на солнце, резкого похудения, курения, неполноценного или неправильного ухода.

Способы коррекции шеи

В зависимости от особенностей проблемы врач подбирает оптимальный вариант коррекции.

Глубокая пластика шеи и подбородка . Это комплекс манипуляций, в процессе которых врач выполняет корсетную пластику мышц шеи и подбородка, удаляет избыточные мягкие ткани и подплатизменный жир, устраняет гипертрофию

слюнных желез. В результате шея и контур нижней челюсти выглядят упругими и подтянутыми, обеспечивая видимый омолаживающий эффект. Эффективна при возрастных изменениях.

Платизмопластика . Подтяжка подкожной шейной мышцы позволяет устранить опущение мягких тканей, избавиться от морщин и складок, улучшить упругость кожи. Благодаря процедуре линия подбородка выглядит более четкой, а кожа – гладкой и подтянутой.

Липосакция. В процессе операции удаляют избыточные жировые отложения в области подбородка и шеи. Процедура эффективна для устранения поверхностного подкожного жира и проводится, в основном, молодым пациентам с хорошим

В процессе операции удаляют избыточные жировые отложения в области подбородка и шеи. Процедура эффективна для устранения поверхностного подкожного жира и проводится, в основном, молодым пациентам с хорошим качеством кожи.

Все применяемые методики выполняют комплексно со Спейслифтингом или последовательно, дополняя друг друга. Для проведения глубокой пластики шеи доступ осуществляется через небольшой разрез под подбородком, размером 2 см. Если выполняется платизмопластика одновременно со Спейслифтингом, тогда доступы расположены за козелком в ушной раковине и под подбородком.

Каждый случай индивидуален, поэтому работа пластического хирурга строится с учетом анатомического портрета пациента с ориентиром на желаемый результат. Например, если второй подбородок это не только излишки жира, но и результат возрастных изменений, врач может предложить глубокую пластику шеи. Операция поможет сделать контуры нижней трети лица и шеи более очерченными, выраженными и молодыми.

Когда нужно обращаться к специалисту

Выраженность возрастных изменений на шее определяется несколькими признаками, по которым специалист оценивает необходимость пластической коррекции шеи. К ним относят:

вертикальные тяжи платизмы, морщины на шее, слабый тонус кожи;

избыточные жировые отложения, двойной подбородок;

сглаженная линия шейно-подбородочного угла;

выраженные кожные складки на шее, провисшие мягкие ткани.

Для проведения пластики какая-то особенная и специальная подготовка не нужна. Достаточно пройти общее обследование и сдать анализы, стандартные для любого хирургического вмешательства.