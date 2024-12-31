Почему перед Новым годом возникает тревожность и хандра: объясняет врач

В конце декабря, согласно опросу, почти у 89% россиян не было новогоднего настроения. Елка, новогодние игрушки, бенгальские огни, салаты должны наоборот приносить удовольствие, но, что делать, если вас одолела тревога накануне праздника? Об этом сайту «Страсти» рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

Отсутствие праздничного настроения в преддверии Нового года может быть связано с гормональным дисбалансом, говорит врач. В этот период многие сталкиваются с повышенным уровнем стресса, который приводит к активной выработке гормонов, таких как адреналин и кортизол. Желание успеть выполнить множество задач — от выбора подарков до решения рабочих вопросов — зачастую превышает наши возможности, что вызывает ощущение перегрузки. В начале это приводит к приливу энергии, но при избыточной выработке адреналина и кортизола они начинают неблагоприятно сказываться на работе нервной системы. В результате к праздникам человек может чувствовать себя усталым, вялым и терять интерес к окружающему, заключила Надежда Подкорытова.