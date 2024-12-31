Почему перед Новым годом возникает тревожность и хандра: объясняет врач
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В конце декабря, согласно опросу, почти у 89% россиян не было новогоднего настроения. Елка, новогодние игрушки, бенгальские огни, салаты должны наоборот приносить удовольствие, но, что делать, если вас одолела тревога накануне праздника? Об этом сайту «Страсти» рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
Отсутствие праздничного настроения в преддверии Нового года может быть связано с гормональным дисбалансом, говорит врач. В этот период многие сталкиваются с повышенным уровнем стресса, который приводит к активной выработке гормонов, таких как адреналин и кортизол. Желание успеть выполнить множество задач — от выбора подарков до решения рабочих вопросов — зачастую превышает наши возможности, что вызывает ощущение перегрузки. В начале это приводит к приливу энергии, но при избыточной выработке адреналина и кортизола они начинают неблагоприятно сказываться на работе нервной системы. В результате к праздникам человек может чувствовать себя усталым, вялым и терять интерес к окружающему, заключила Надежда Подкорытова.
«Подготовка к Новому году часто вызывает стресс и эмоциональное напряжение. Для одних людей основным фактором стресса выступает высокая рабочая нагрузка и стремление всё успеть, в то время как для других сама праздничная атмосфера может вызывать раздражение. Это может быть связано с негативными новогодними воспоминаниями из прошлого, чувством одиночества или жизненными трудностями. Кроме того, недовольство итогами года может усиливать тревожные ощущения. Люди нередко ловят себя на негативных мыслях, что ведет к затяжному стрессу», — пояснила эксперт.
Врач отметила, что в конце осени и начале зимы случается всплеск простудных заболеваний, возникает авитаминоз, что может дополнительно ослаблять иммунитет и ухудшать состояние эндокринной системы. Дефицит витаминов, говорит Надежда Подкорытова, сказывается и на настроении, и на общем состоянии здоровья. Важно следить за уровнем магния в организме, так как его недостаток может привести к плаксивости, бессоннице и апатии.
Если у вас полностью отсутствует новогоднее настроение, медик советует переключить свое внимание на другие сферы жизни. Врач советует выделить время для себя и заняться чем-то приятным. Крайне важно еще наладить сон — его дефицит вызывает сильную раздражительность.
«Гормоны счастья, такие как дофамин и эндорфин, можно „запустить“ благодаря физическим нагрузкам или занятиям любимыми хобби, — говорит собеседница. — Обратите внимание на своё питание: стресс может нарушить работу желудка, и в состоянии нервозности у нас может пропадать аппетит из-за увеличенной выработки стрессовых гормонов. Составление заранее расписания поможет организовать ваш день, сделает его более предсказуемым и выделит время для отдыха, что также может снизить уровень тревожности».
Врач призвала россиян не корить себя, если под конец года что-то идет не так и провести праздник так, как хочется вам.